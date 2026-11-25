芸人・サツマカワＲＰＧの妻でタレントのでか美ちゃんが、自身の夫とのレス状態や結婚前から頻度が少なかったことを公開動画で明かした。サツマカワは苦笑しながらも、妻が公共の場でプライベートな問題を語ることへの驚きを隠せなかった。

タレント妻 芸人夫とは交際中から「レス」状態「結婚前から本当に頻度が少なくって」「お互いに重要視してない」この日は、タレント・ でか美ちゃん をゲストに「【異色のアイドル】 でか美ちゃん の半生【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。

金ちゃんは、でか美ちゃんに夫で芸人・サツマカワＲＰＧのことを質問。 でか美ちゃんが夫婦間で肉体関係がないことをテレビ番組で明かしていたことに触れて「結構、言うなと思って。 あんなテレビで言うんだ？ みたいな。

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全部、普通に言っちゃうんだね」と苦笑した。 でか美ちゃんは「ちょっと、やっぱり自分もネジが１本外れてるっていうか。 カメラの前だから言えるというか」と切り出し「なんかプライベートで解決できる問題じゃないと思ったんです。 家で膝を突き合わせて『私がお断りしてしまっている形からズルズルもう何もないじゃないですか？

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』って深刻な空気になるから言えないし」と話した。 さらに「でも、結婚する前からもう本当に頻度が少なくって。 だから、そもそも。 なんだろう？

断ってる側が言うと、ちょっとあんまりあれかなとは思うんですけど。 重要視してないっちゃ、してないのかな？ みたいな。 お互いに。 人生のパートナーとして結構重要っていう感じなんで」と明かしていた。