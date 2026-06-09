花見台自動車がジャパントラックショー2026に出品した2台の車両

花見台自動車がジャパントラックショー2026に出品した2台の車両は、セフテーローダ グライド4と9m3コンクリートミキサートレーラです。どちらも同社の「開発魂」が見られる内容となっており注目だ。見どころ満載の2台をレポートする！

2年に一度のトラックの祭典「ジャパントラックショー2026」が5月14日〜16日に開催。 福島の特装車メーカー、花見台自動車は2台の車両を出品した。 どちらも同社の「開発魂」が見られる内容となっており注目だ。

見どころ満載の2台をレポートする！ 花見台自動車が今回の「ジャパントラックショー2026」に出品したのは「セフテーローダ グライド4」と「9m3コンクリートミキサートレーラ」の2台。

「m3」は立米＝立方メートルのことである。 セフテーローダ グライドはスライド車載車の名作「セフテーローダ」の派生モデルとして1998年に登場。

荷台を地面に接地させて積み荷となるクルマの積み降ろしを行なう「荷台接地型」あるいは「フルフラット型」と呼ばれるモデルで、グライド4は文字通り4型（4世代目）となる。 4型は、「自動車以外の積み荷を容易に積めない構造」にする代わりにリアオーバーハングの長さをホイールベースの2/3まで伸ばせる「車載専用型」だった3型に対し、「自動車以外の積み荷も運べる」代わりにリアオーバーハングが同1/2に制限される「一般型」を採用し、同時にリアゲートレス化も図っているのが最大の特徴。 これにより直角コーナーを曲がる際に対向車などにリアオーバーハングをぶつける「ケツ振り事故」のリスクを軽減し、後方視界も拡大。

荷台傾斜角もスライド機構の見直しによって3型同等の2度を確保し、安全性と作業性を両立させた。 4型は4年前の「ジャパントラックショー2022」で試作型が発表され、24年に発売。 今回のショーに登場したのは細部を改良した最新モデルで、機構はそのままに鳥居デザインを変更するなど作業性を底上げした。 架装ベースは1台積み車両運搬車で主力のホイールベース3800mm級だ。

花見台自動車は「セフテーローダ グライド4」に続いて「9m3コンクリートミキサートレーラ」を出品。9m3コンクリートミキサートレーラは、トラックのミキサーとコンクリートを積むトレーラを組み合わせた車両で、長距離運搬に適している。 トレーラは、車両の後部に付いたコンクリートを積むための車両で、コンクリートミキサートラックがトレーラに積み込まれることで、トラックの荷台を利用して長距離運搬が可能となる。 花見台自動車は「9m3コンクリートミキサートレーラ」の車両に、トラックのミキサーとトレーラを組み合わせた車両を出品した。

花見台自動車は「セフテーローダ グライド4」と「9m3コンクリートミキサートレーラ」を出品し、両車両は同社の「開発魂」が見られる内容となっており注目だ。 見どころ満載の2台をレポートする！ 花見台自動車が今回の「ジャパントラックショー2026」に出品したのは「セフテーローダ グライド4」と「9m3コンクリートミキサートレーラ」の2台。 どちらも同社の「開発魂」が見られる内容となっており注目だ。 見どころ満載の2台をレポートする





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