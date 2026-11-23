大相撲の秘蔵映像を集めた「大相撲お宝映像スペシャル第2弾」（後7・30）が23日、NHK総合で放送され、元横綱若乃花（3代目）の花田虎上氏が出演。衝撃エピソー…

大相撲の秘蔵映像を集めた「大相撲お宝映像スペシャル第2弾」（後7・30）が23日、NHK総合で放送され、元横綱若乃花（3代目）の花田虎上氏が出演。 衝撃エピソードなどを次々に披露した。

現役時代はアイスクリームを飲んでいた 花田氏は現役時代の食事について、MCの今田耕司から聞かれると、「体重が落ちてしまうので、稽古が終わったらアイスクリーム１リットルを電子レンジに入れて飲むとか」と力士以外では考えられない体重維持の方法を披露。 講談師の神田伯山は「ロッキーでもないですよ。 逆ロッキーですよね」と驚き、竹下景子は「本当に敬服します」とこちらも驚いた様子。 花田氏は「やめた方がいいですよ、ホントに」と笑顔でまとめた。

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貴と一緒の飛行機には乗れない 番組の序盤では、神田から「日常、気を使う人って、力があってもビンのフタとか開けないようにしてるって聞いたんですけど、それ本当ですか？ そういう力を使うと何かよくないと。 言いにくいんですが、（弟の元横綱）貴乃花さんがおっしゃってたような気がするんですけど」と問われると、花田氏は「仲悪くても、そこは大丈夫」と笑って返答。

すかさず、MCの今田耕司が「仲悪いって言わないでくださいよ」とツッコミを入れ、確執が生まれる前と見られる現役時代の兄弟ツーショット映像をバックに「それは映像が出るたびに全員が、あ～あ、もう見られないいんだと思いながら、みんな見てましたけど」とまぜっかえした。 また、巡業などで飛行機で移動する際は、師匠だった父（元大関貴ノ花）、弟の貴乃花とは別便だったことを明かし、「血縁者は絶対、一緒に乗れない。 私と貴乃花は一緒に乗っちゃいけない。 父もいたので全部別です」と大相撲界の危機管理の一端を明かした。

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「ウチは親方が2人いたから（笑）」 番組の最後では、親代わりになって弟子の面倒を見ている親方衆の話題の後に挙手して発言。 「女将さんも縁の下の力持ちですから。 それは伝えないと。 大横綱でも名大関でも、女将さんには勝てないですから、みんな」と女将さんが相撲部屋の要になっていると力説した。

ただ、部屋の女将だった母・藤田紀子さんを立てた発言かと思いきや、「ウチのことじゃないですよ。 他の女将さんたちですよ。 高田みづえさんとか。 ウチは親方が二人いたから。

おかみさんじゃない（笑）」とぶっちゃけ、出演者の笑いを誘っていた。 花田虎上（はなだ・まさる） 元横綱若乃花（3代目）。 本名・花田勝。 昭和46年（1971年）1月20日生まれ。

東京都出身。 現役時代は藤島部屋、二子山部屋に所属。 昭和63年春場所初土俵。 平成2年秋場所新入幕。5年秋場所で大関、10年名古屋場所で横綱に昇進。12年春場所で現役引退。

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幕内優勝5回。 得意技は左四つ、寄り。 現役時代のサイズは身長180センチ、体重134キロ。 引退後は大相撲解説、スポーツキャスター、タレントとして活動。 父親は元大関貴ノ花、弟は元横綱貴乃花。