大相撲九州場所が横綱大の里の2場所連続7回目の優勝で閉幕したが、解説の花田虎上氏は、優勝争いから脱落した関脇熱海富士の演技が惜しまれたと語った。花田氏は千秋楽の熱海富士と若元春の取り組みで、土俵際に追い込みながら最後の突き落としを浴びて敗れた熱海富士のタイミングの甘さを分析し、来場所の優勝を期待してエールを送った。

大相撲 九州場所 は横綱 大の里 の2場所連続7回目の優勝で幕を閉じたが、ABEMAで解説を務めた 花田虎上 氏（元横綱若乃花＝3代目）が、最も残念がったのは、またしても賜杯に手が届かなかった関脇 熱海富士 。

大の里、若元春に1差の11勝3敗で千秋楽を迎え、白星を挙げれば、巴戦の可能性も残っていた。 しかし、若元春との一番で、土俵際まで追い込む形で圧倒しながら、最後の最後に突き落としを食って敗れ、優勝争いから脱落した。 花田氏は「あれがなければ大関になれるのに。 詰めの甘さ」と嘆いた。

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花田氏は土俵際の両者の攻防をアクション解説。

「（熱海富士は）ここ、出るのをクッと我慢して、1テンポ置いてから前へ出れば、あんな200キロの人を簡単にうっちゃれないですよ。 そこはタイミングでうまくできた」と一瞬、腰を沈めてから寄り切る形を示し、上体が立った形で投げを食った熱海富士の敗因を挙げた。 熱海富士にとっては、優勝の可能性があった千秋楽は今回が5度目。 花田氏は「（同様に優勝がない）高安も、もちろん優勝させたいけども、熱海富士も優勝させたい気持ちが強くなったね。

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もう一歩、半歩くらいでしょ。 きょうも土俵ギリギリまでいい相撲だったのにね。 来場所も楽しみですね」と笑顔でエールを送り、初場所の栄冠を期待していた。 花田虎上（はなだ・まさる） 元横綱若乃花（3代目）。

本名・花田勝。 昭和46年（1971年）1月20日生まれ。 東京都出身。 現役時代は藤島部屋、二子山部屋に所属。

昭和63年春場所初土俵。 平成2年秋場所新入幕。5年秋場所で大関、10年名古屋場所で横綱に昇進。12年春場所で現役引退。 幕内優勝5回。 得意技は左四つ、寄り。

現役時代のサイズは身長180センチ、体重134キロ。 引退後は大相撲解説、スポーツキャスター、タレントとして活動。 父親は元大関貴ノ花、弟は元横綱貴乃花。