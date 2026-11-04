花園高校野球部6カ月謹慎処分と準決勝敗退の真相

京都の花園高校野球部が対外試合6か月の厳しい処分を下された背景と、清水茂監督の誘いで入部した捕手の悔しい春の甲子園への道、およびその後のプロ野球人生について詳述する。

京都府の 花園高校 野球部は、校内の規則違反を理由に6か月の対外試合出場停止処分を受けた。この厳格な措置により、選手たちは夏の甲子園出場はもとより、秋季大会や選抜出場権に関わる試合からも排除されることになった。当時、部内には特待生として3人の特別枠が存在し、私はその一人として野球部への入部を決定した。京都西（現京都外大西）の方が自宅から自転車で通う距離は短かったものの、校名の響きやすさと、当時の 清水茂監督 による熱心な勧誘が決定打となった。

特別枠での入部と背番号12の苦悩

入部直後、すぐに控え捕手の背番号12を授与されたものの、試合で出番が回ることはほとんどなかった。当時、チーム内には素晴らしい実力を持つ3年生選手が多数在籍しており、部内外では「夏の大会は3年生が担うだろう」という認識が広がっていた。実際、春季大会ではベスト4に進出するという好成績を残したが、その直後チームに対して厳しい処分が下された。6か月間の対外試合禁止は、最後の夏を棒に振ることになり、泣き崩れる3年生選手の姿は誰の心にも深く刻まれた。

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春季大会快進撃と準決勝の敗戦

大会の展開は激しく、花園高校は京都府春季大会で快進撃を続けた。初戦の2回戦では紫野を5対3で破り、3回戦では八幡（現京都八幡）に5対4で逆転勝ちを収めた。続く4回戦の亀岡戦では9対5と打ち勝ち、準々決勝では東宇治を5対0で完封した。準決勝では京都西を9対3で快勝し、最後の試合に挑んだ。この試合の相手は東山中学校・高等学校で、その2番打者には鳴海力之輔という3年生の二塁手がいる。鳴海選手は非常に足が速く有名であり、その盗塁を阻止したプレーがプロのスカウトの目に留まったという逸話が残っている。

打席での活躍と1点差の悔しさ

試合の打撃面では、自分自身は全く打てず、3つの三振を記録したかのように感じられていた。しかし、実際の成績は2安打で三振は1つにとどまっていた。特に8回には二塁打を放ち、1死二、三塁という逆転の好機を作り出した。この大きなチャンスを生かせず、チームは1点差で敗れた。当時私はまだ2年生であり、悔しさは大きかったものの、自分自身にはまだ1年があるという気持ちもどこかにあった。あと1つ勝てば、翌年の春の選抜大会出場にグッと近づくと信じ、次のシーズンを意識していた。

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処分下での選手と後年の経歴

この時期の花園高校野球部には、厳しい処分が下されていたものの、選手たちの間では依然として強い結束と向上心が見られた。対外試合の禁止という苦境の中でも、基礎練習や内輪での試合を通じて技術を磨く姿が印象的だった。その後、私自身は花園高校を卒業し、1984年のドラフト会議で1位指名を受け、中日ドラゴンズに入団した。捕手として通算1,932試合出場は歴代6位の記録であり、オールスター出場8回、最優秀バッテリー賞2回を受賞するなどの実績を残した。

選手生活の終焉とスカウトとしての現在

プロ野球選手としての現役生活は21年間に及び、2002年には横浜（現DeNA）、2005年には楽天へ移籍した。引退後は指導者としての道を歩み、横浜、中日、ロッテ、そして韓国プロ野球の起亜タイガースでコーチを務めた。現在私は、起亜タイガースの国際スカウト（日本担当）として活動している。過去に受けた6か月の出場停止処分や、準決勝での敗退は、選手としての経験において決して忘れられない瞬間であり、現在はそれらを糧として若手発掘に力を注いでいる。京都市出身の私は、1967年3月17日生まれであり、現在の年齢は59歳となっている。