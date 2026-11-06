花ざかりの君たちへ実写ドラマ主演決定 河村長谷川慎藤原樹トリプルスター

人気漫画『花ざかりの君たちへ』連載30周年を記念した実写ドラマが12月5日より日本テレビで放送。河村花、THE RAMPAGEの長谷川慎、藤原樹がトリプル主演を務める。

人気少女漫画『 花ざかりの君たちへ 』の実写ドラマ化が12月5日より 日本テレビ で始まることが発表された。このプロジェクトは原作者・ 中条比紗也 氏の連載開始から30周年を記念したものとなっている。主要キャストには 河村花 、 THE RAMPAGE の 長谷川慎 、 藤原樹 の3名がトリプル主演として起用された。

本作は2011年にフジテレビ系列で放送された前田敦子主演のドラマ以来、日本国内での実写ドラマ化は15年ぶりとなる。また、舞台版の上演も2027年2月から大阪、愛知、東京の3都市で行われることが同時に発表された。これは同作品の舞台化としては初となる試みである。

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実写ドラマの物語と主要キャスト配置

物語は1996年から2004年まで漫画誌『花とゆめ』で連載された学園ラブコメディーを原作としている。アメリカから性別を偽って全寮制男子校へ転入した少女・芦屋瑞稀が主人公だ。彼女は憧れの走り高跳び選手・佐野泉に会うために桜咲学園へ編入し、同室となった佐野との危険かつにぎやかな男子校生活を描く。コミックスのシリーズ累計発行部数は1700万部を突破している。

ドラマ版で芦屋瑞稀を演じるのは河村花だ。瑞稀が憧れる佐野泉役を長谷川慎が、瑞稀への思いに葛藤する同級生の中津秀一役を藤原樹が務める。THE RAMPAGEとして活動する長谷川と藤原は、瑞稀を特別に思い互いを意識していく恋のライバル役として演技を披露する。

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舞台版上演日程と追加キャスト情報

ドラマ版のメインキャスト12人が同じ役で出演する舞台版は、2027年2月13日から15日まで大阪のサンケイホールブリーゼで6公演行われる。続いて同18日と19日に愛知の東海市芸術劇場で4公演、3月13日から22日まで東京の東京建物Brillia HALLで16公演が上演される。舞台キャストとして野江伸二役の持田悠生、関目京悟役の高橋怜也が大阪と愛知の公演に出演する。

さらに、難波南役の鈴木秀脩、姫島正夫役のVMAが大阪公演に出演する。生徒たちを見守る校医・梅田北斗役は高崎翔太が務める。龍宮城の冨田侑暉は関目京悟役、高橋大翔は神楽坂真言役、櫻井佑樹は九条威月役としてそれぞれ出演する。天王寺恵役は元之介、難波南役は小林大悟、姫島正夫役は西山智樹が演じる。

放送スケジュールとデジタル配信特典

ドラマは全8話構成で、毎週土曜午後2時30分から放送される。初回となる第1話は12月5日に放送され、その後TVerとHuluで見逃し配信が行われる。Huluでは地上波未公開シーンを含むディレクターズカット版が独占配信される。舞台版のキャスト先行受付は11月6日午前10時に開始される。

スタッフとキャストは原作へのリスペクトを大切にしながら、令和の時代に合わせて青春の魅力をアップデートしている。脚本会議では視線や言葉の交錯する間柄こそが胸キュンであると議論された。長谷川慎はハイジャン初挑戦であり、藤原樹は中津秀一の明るさを演出。櫻井佑樹は穏やかな菩薩の顔と怒るとの修羅のギャップを表現する。

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原作愛と新作へのキャスト情熱

高橋大翔が演じる神楽坂真言は態度が大きく性格が良く見えるが、撮影現場ではチャーミングと評価されている。中条比紗也先生は生前、作品と読者を誰よりも愛していたとし、空の上で見守っているとのメッセージが寄せられた。ファンからは長く愛される作品に携われたことを光栄とする声が上がっている。

河村花は緊張しつつもスタッフやキャストの情熱に高められながら瑞稀を演じている。小林大悟は難波南の余裕と親しみやすさを表現し、西山智樹は姫島正夫の優雅で華やかな雰囲気を演じる。元之介は天王寺恵の魅力を丁寧に掘り下げている。本作は個性豊かなキャラクターが出会い、ぶつかり合いながら変わっていく青春のきらめきを描く。