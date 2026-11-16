芦田愛菜『南田南弁護士』第5話、レイアローズ訴訟の真相と南の独自調査

芦田愛菜主演『南田南弁護士は天才肌』第5話は、ダンススクールレイアローズと元講師サティ間の名誉毀損訴訟を描く。南は氷見の妨害を振り切り、被告サティの真の姿や理事長の嘘を独自調査で暴き出す。

俳優の 芦田愛菜 が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『 南田南弁護士 は天才肌』の第5話が16日に放送された。この作品は、Netflixシリーズ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の日本版リメイクであり、自閉スペクトラム症を持つ新人弁護士・南田南の活躍を描いている。南は社会という大海原へ漕ぎ出し、独自の視点で数々の難題に挑むハートフル法廷ドラマとして展開されている。

レイアローズ訴訟と氷見の妨害行為

退職願を取り下げた南は復帰早々、大手ダンススクール『レイアローズダンスアカデミー』の弁護を担当することになった。この件は、元レイアローズの看板講師であり現在『フォーディーダンススタジオ』の主宰を務めるサティが、SNSでレイアローズに対する批判的な投稿を行ったことから始まった。レイアローズ側はこれを名誉毀損だとして損害賠償を求める訴えを起こす意向だ。

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まず南は、サティの投稿が根拠のないデマであると立証するため、レイアローズの講師への聞き取りを進める。しかし、手柄を独占したい氷見は嫌がらせとも取れる行為で南を蚊帳の外に置く。南は氷見の妨害により直接的な調査が進まない状況に置かれるが、ここで物語に重要な転機が訪れる。

サティへの独自調査と信頼の厚さ

氷見による妨害を乗り越えた南は、被告となるサティ自身がどのような人物なのか、独自に調査を行うことを決意する。南とパラリーガルの船井湊人が『フォーディーダンススタジオ』へ偵察に向かうと、スタジオの前にはたくさんの送迎車が並んでいた。これはサティの人気を裏付けるものであり、子どもたちのダンスのレベルは習い事とは思えないほど高い。

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生徒や保護者からの信頼も厚く、サティ自身もダンスへの強い信念を持っていることが確認できる。南は、レイアローズ側が目障りなサティの言論を封じるために訴訟を起こしたのではないかと疑いを抱き始める。氷見はサティへの対応を拒否していたが、南の視点はその矛盾に気づき、より深い真実へと向かう糸口を見つける。

車内での親密な瞬間と質問の応酬

訴訟とは別の角度から、南と湊人の間にもドラマチックな瞬間が描かれた。車の中で2ショットとなった南と湊人は、質問の練習をすることになる。湊人は「僕をレイアローズのスタッフさんだと思って何でも聞いてください」と提案する。それに対し南は「船井湊人は南田南のことが好きだ。本当ですか？」「本当ですか？ウソですか？」と、非常にストレートな質問を投げかける。

2人の顔が接近し、じっと目を見つめ合う緊張感のある場面で、湊人は「それは…スタッフさんが答えるには難しい質問ですね」と交わす。このやり取りは、南が独自のひらめきや直感で物事に向き合う姿勢を象徴している。同僚や友人、家族とのつながりを通じ、弁護士としてそして一人の人間として成長していく南の姿が温かく描かれている。

理事長の嘘と南の成長過程

調査が進む中、南はレイアローズの理事長が嘘をついていたことを知る。氷見はそのことに既に気づいていたようだが、南は「自閉スペクトラム症の自分は見抜けなかった」と悔しさを募らせる。しかし、この失敗が南の成長の契機となる。莉々衣や湊人に嘘の見破り方を教わり、南は今後の活動でその教訓を活かすことになる。

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『南田南弁護士は天才肌』は、TVerやカンテレドーガで見逃し配信が可能だ。Netflixでは全話が配信されており、南田南が社会の壁にぶつかりながら、独自の視点で難題を解決していく姿を見逃すことができない。氷見との関係やサティの真意、そして理事長の嘘が暴かれる今後への期待が高まっている。