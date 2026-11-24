Netflixで配信される韓国人気ドラマの日本版リメイク『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の物語概要と、芦田愛菜、久保史緒里、山口馬木也による登場人物への思いが語られたインタビューをお届け。法廷ドラマとしての魅力と、主人公の成長過程、対峙する敏腕弁護士との競演に焦点を当てる。

『南田南弁護士は天才肌』朝日小春役・ 久保史緒里 （C）ORICON NewS inc.同作は、Netflixシリーズ『 ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 』の日本版リメイク。 自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南（芦田）が社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで数々の難題に挑むハートフル 法廷ドラマ 。

同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。 南は、宮地賢吾（山口馬木也）については「代表には頭が上がらないですが、私のような新人弁護士のことをよく見てくれて、いざという時は頼りになるような気がします」と紹介。 さらに「朝日先生は司法修習生のときから私がからかわれたりしないように守ってくれて、明るくて思いやりがあって、春の日差しのように温かい先生です」と表現。

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「もう一人の氷見先生は、たまに意地悪なことを言ってきますが、上昇志向が強くて、今何をすべきかを計算して行動できる、私にはないところを持った先生です」と語った。 韓国の原作ドラマでは、主人公ウ・ヨンウ（パク・ウンビン）が同僚のチェ・スヨン（ハ・ユンギョン）に対して「あなたは春の日差しみたい」「あなたは明るくて温かくて思いやりにあふれた人なの」と語る名シーンがある。 同作は、TVer、カンテレドーガで見逃し配信あり。 Netflixでは全話配信。

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ある日、司法修習時代の恩師から、村を通る線路建設に反対する村民たちの訴訟を引き継いでほしいと頼まれた宮地（山口馬木也）。 裁判を起こしたのは種木村という昔ながらの原風景が残る村で、提示された補償金も到底納得できる金額ではなく、村人たちは路線のルート変更を望んでいた。 だがルートは、国が専門家と検討して決めたもので、今さら覆すのはかなり難しい。 それでも、恩師の頼みとあって引き受けざるを得ない宮地だったが、一転、相手側の弁護士の名前を見て顔色を変える。

法廷で相まみえることになるのは、MMK法律事務所の山岡泰子（田中麗奈）。 法曹界にその名をとどろかせる敏腕弁護士で、近いうちに父親の跡を継いで政界に進出するという噂（うわさ）も流れていた。 さらに、凪沙（平岩紙）とは大学の同級生で、山岡の名前を聞くとライバル心から途端に鼻息が荒くなる。 しかし、今回の訴訟に南（芦田愛菜）も加わることを知ると、なぜか一瞬、顔を曇らせる。