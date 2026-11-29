ドラマ『南田南弁護士は天才肌』で活躍する芦田愛菜の演技力とキャリアの成功をきっかけに、昭和の名作ドラマで愛された天才子役・杉田かおるの歩みを紹介。かつては大成しないとされる子役時代を乗り越え、現在は毒舌キャラとしてバラエティ界で再起を図りながら、繊細な女優としての素顔も持つ彼女の芸歴50年超のキャリアと最新作への期待を論じた記事である。

「子役は大成しない」は過去のもの？ 芦田愛菜 の活躍に重なる元祖・天才子役 久々にハマってしまったドラマ『 南田南弁護士は天才肌 』（関西テレビ制作・フジテレビ系、月曜22時～）。 主演の 芦田愛菜 様が素晴らしいのです。

自閉スペクトラム症を持つ新人弁護士という難しい役を完璧に、そして愛らしく演じておられます。 愛菜様のことを、子供のころから見ているわけですが、もはや超実力派の女優です。 大みそかにはNHK紅白歌合戦の司会。 さらに、『薬屋のひとりごと』（2028年公開予定）の実写ドラマで主演。

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主人公の猫猫（マオマオ）を演じられるのは、愛菜様以外にいないかもしれません。 昔は「子役は大成しない」と言われましたが、今や俳優、タレントとして大成功しているかたも多い。 我ら世代が、最初に天才子役として出会ったのが 杉田かおる 様です。 『パパと呼ばないで』『金八』『池中玄太』…昭和の名作ドラマで刻んだ鮮烈な記憶 時期的には『パパと呼ばないで』（1972年10月～1973年9月、日本テレビ系）の再放送を見ていたのかもしれません。