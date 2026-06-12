良質な睡眠のためのベッドの使い方：睡眠衛生と認知行動療法のポイント

睡眠衛生の観点から、ベッドは睡眠のみに使用すべきであり、テレビやスマホなどの活動は避けるべきです。不眠症に対する認知行動療法の手法も紹介します。

良質な睡眠を確保するためには、就寝前の行動や寝室環境を整える「 睡眠衛生 」が重要です。 多くの人は、夕食や入浴を済ませた後、 ベッド でリラックスする習慣を持っています。 例えば、 ベッド から見える位置にテレビを置いてドラマや映画を観たり、 ベッド サイドテーブルに飲み物を置いて飲みながら読書をしたり、スマートフォンを操作したりすることがあります。

確かに、ベッドはプライベートな空間であり、誰にも気兼ねなく過ごせる場所かもしれません。 しかし、睡眠衛生の観点からは、ベッドは睡眠（および性行為）のためだけに使用すべきだとされています。 脳が「ベッド＝眠る場所」と認識しやすくするためには、ベッド上で過ごす時間を睡眠に限定することが効果的です。 長い時間をベッドで過ごすと、脳がその場所を覚醒や活動と結びつけてしまい、寝つきが悪くなったり、睡眠が浅くなったりする原因になります。

特に、スマートフォンやタブレットの使用は注意が必要です。 これらのデバイスは、ユーザーを「離さない」ように設計されており、ベッド上で使うと長時間没頭してしまいがちです。 また、画面から発せられるブルーライトはメラトニンの分泌を抑制し、体内時計を乱すことが知られています。 そこで、睡眠専門家は、就寝前の1時間は電子機器の使用を避け、リラックスできる活動を行うことを推奨しています。

読書は良い代替手段ですが、できればベッド以外の場所で行うのが望ましいでしょう。 どうしてもベッドで読書をしたい場合は、時間を最長15分程度に制限し、照明を暗くして目に負担をかけないようにすることが大切です。 不眠症に対する認知行動療法（CBT-I）には、就寝時刻を遅らせてベッドで過ごす時間を減らす「刺激制御法」や、ベッドに入ってから眠るまでの時間を短縮する「睡眠制限療法」などのアプローチがあります。 これらの方法は、不眠症の人が陥りがちな「ベッド＝眠れない場所」という心理的な条件づけを解消するのに役立ちます。

例えば、あえて普段より遅い時間にベッドに入ることで、ベッドと睡眠のポジティブな関連性を強化します。 また、ベッドで30分以上眠れない場合は、一度起きて別の部屋でリラックスし、眠気を感じてから再びベッドに戻ることも推奨されています。 このように、睡眠環境と行動を整えることで、質の高い睡眠を手に入れることができます。 睡眠衛生の基本を実践し、ベッドを純粋な睡眠の場として活用しましょう





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