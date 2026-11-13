良品計画のクレジセゾンカード情報109万件流出、清水社長が責任謝罪

良品計画の清水智社長が13日、クレジセゾン発行「MUJI Card」の顧客情報約109万件流出の可能性を認めた。暗号化処理の不備が原因で、再発行費用は会社が負担する方針。

13日に放送された日本テレビの情報番組「DayDay.」において、MCの山里亮太（49）が 良品計画 の 不正アクセス 問題に触れた。この番組への出演は、同社が12日東京都内で開いた記者会見の内容を踏まえたものである。

良品計画の清水智社長は、顧客情報の管理に重大な不備があったことを認めて謝罪した。クレディセゾンが発行する「MUJI Card」の全桁番号などが含まれる情報約109万件が流出した可能性があるとして、再発行手数料を全額負担すると発表した。

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システム脆弱性による情報漏洩の実態

問題となったのは、2021年7月以前に入会した顧客のカード情報である。現在有効なカードは約34万5000件に及ぶが、有効期限やセキュリティコードは含まれていない。情報が漏えいした恐れがあるカードについては、再発行手数料を全額負担する措置が取られる。

良品計画の調査によると、システムの一部に脆弱性があり、サイバー攻撃を防げなかったという。番号を保管する際、本来必要な暗号化などの処理をしていなかったことが原因で、大量の顧客情報を守れなかった責任は重い。

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清水社長の責任認識と今後の対応方針

清水社長は会見で「破棄してしかるべきカード情報が残っていた」と明らかにした。必要のない情報を持たない仕組みづくりを進める方針を強調し、体制の見直しが急務であると認識を示した。問題の収束を優先させる考えを示したが、進退に関する言及は行わなかった。

カード情報が悪用されるなどの被害の有無は現在調査中である。実害が判明した場合は、顧客に個別対応するという。清水氏は「多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりおわび申し上げる」と述べ、謝罪の意を伝えた。

過去最大の被害規模とセキュリティ強化の推移

今回の発覚は、10月30日に発表した最大約2726万件の顧客情報流出問題の追加調査によるものである。その後、全桁のカード番号や代引き配送先の顧客情報約44万件も流出の恐れが判明した。ネットストアには、他社から流出した情報を用いたログイン試行があった。

ネットストアと公式アプリの一部機能を除いてサービスは停止しており、セキュリティ強化を進めている。顧客情報の管理不備を徹底検証し、再発防止に万全を期す必要がある。今回の教訓を踏まえ、システムのセキュリティ体制を根本から見直す時期に来ている。