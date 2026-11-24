不正アクセス被害を受けた良品計画が、MUJIアプリやネットストアの機能停止に伴い、株主優待の提供方法を紙のシェアホルダーカードへ一時変更したことを発表した。再開時期やポイント扱いも併せて解説。

良品計画 株式会社は、自社運営のオンラインショッピングサイト「 無印良品 ネットストア」およびスマートフォン向けアプリ「 MUJIアプリ 」に対する 不正アクセス 被害を受け、サービス停止が長期化している状況下、 株主優待 の提供方法を暫定的に変更すると発表した。同社は11月17日、2026年8月末を基準日とする 株主優待 について、従来の電子クーポンから紙製のクーポン「シェアホルダーカード」へ切り替える方針を明らかにした。この決定は、システムセキュリティの強化および安全性の確認プロセスにおいて行われている。

セキュリティ対策に伴う電子提供の一時的停止

良品計画が電子クーポンの提供を見送り、紙媒体への移行を選択した直接的な理由として、セキュリティリスクの管理が挙げられている。同社によると、現在の電子クーポンシステムは、株主の個人情報をMUJIアプリの会員情報と厳密にひも付ける仕組みを採用している。しかし、現在アプリの機能を会員証の表示以外すべて停止しているため、この情報の連動が技術的に不可能である。そのため、電子クーポンの配布を一時中止し、紙の「シェアホルダーカード」を送付することで対応するとしている。この措置は、システムの健全性が外部専門機関によって検証され、対策が十分に取られたと判断できるまでの一時的な対応であり、次回以降は電子クーポンへ戻す予定だと説明している。

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配送スケジュールの変更と有効期限の延長

提供媒体を紙へと変更したことに伴い、株主優待の発送スケジュールにも影響が生じている。当初、2026年11月24日に発送を予定していた株主優待は、12月11日へと約三週間遅れて配送される予定である。また、優待の有効期限についても調整が行われる。紙の「シェアホルダーカード」の有効期限は、従来の電子クーポンと比較して2027年5月31日までと延長され、株主への配慮が示されている。今回の電子化からの紙媒体への変更は、2026年4月末ごろに発送された半年余り前の優待（2026年2月末基準日）から始まったばかりの施策であり、今回の2026年8月末基準日分のものが2回目となる予定だった。したがって、この一時変更有無によって、株主の受け取り時期と利用可能な期間が変動することになる。

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システム再開時期の不透明さと再発防止策

サービス再開の具体的な時期について、良品計画は11月20日の回答で「具体的な時期を明言するのが難しい」と表明し、見通しを示すことを回避している。システム復旧にあたっては、全ログインユーザーに対してパスワードの変更を強制する予定であり、追加の認証方法についても社内検討を重ね、強化に努める方針だ。ただし、サービス再開時には、MUJIアプリが正常に利用可能な状態であることを前提としているため、再開時点での技術的課題が完全に解消される必要がある。現在は外部専門機関による調査と対策の実施という段階にあり、完全に安全な状態になって初めて、電子クーポンでの提供再開および本格的なサービス復帰が可能になるとの見解を示している。

アプリ利用停止中のポイント扱いと今後の動向

サービス停止が続く中、株主優待とは別に、MUJIアプリの利用停止に伴う他の特典の扱いについても注目が集まっている。特に、アプリが使えない間に発生したMUJIポイントや他のクーポンの有効期限延長については、「現状では」実施しない方針だと良品計画は述べている。ただし、今後の状況変化に応じて、延長などの対応を検討する余地を残している。紙の「シェアホルダーカード」を送付する際の運用については、電子化以前の「前回」の運用実績を基にした形で対応を進めている。システムが一度デジタル化され、その後セキュリティ上の理由でアナログへと回帰するという事例は稀であり、今回の対応がどの程度の期間続くかは、良品計画のセキュリティ対策の進捗次第となる。