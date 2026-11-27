俳優の船越英一郎は舞台『赤ひげ』の座長を務める。2024年に第1子が誕生し、シニアパパとして奮闘中。健康寿命を延ばし家族やファンのために働き続けたいという願いから、ウェアラブル端末のスマートリングで徹底した健康管理を行っている。23歳年下の妻との間に生まれた子供の成長を見守りながら、人気俳優としてのジレンマにも直面している。

健康を切実に願う〝 シニアパパ 〟の現在地 「2時間ドラマの帝王」としてお茶の間に親しまれてきた俳優、 船越英一郎 （66）が、12月6日に明治座（東京都中央区）で開幕する舞台『 赤ひげ 』で座長を務める。2023年の初演に続く再演で、主人公の医師・新出去定（通称・ 赤ひげ ）を演じる。

私生活では再婚を経て、2024年に第1子が誕生。 シニアパパとして奮闘中だ。 取材部屋に現れた時、船越の指にはきらりと光るリングがあった。 心拍数や睡眠時の息の乱れなどを検知するウェアラブル端末「スマートリング」だという。

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最新機器で徹底した健康管理を行うのには、シニアパパならではの切実な願いがあった。