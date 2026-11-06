舞台『千と千尋の神隠し』ワールドツアー2026-2028 キャスト全貌発表 安達祐実初参加

東宝創立90周年記念作品の舞台『千と千尋の神隠し』ワールドツアー2026-2028の主要キャストが正式発表された。翻案演出のジョン・ケアード監修のもと、安達祐実らが湯婆婆役を演じることが決まり、全プリシパルキャストの名前が明らかになった。

東宝は、 宮﨑駿 監督の不朽の名作を舞台化した『 千と千尋の神隠し 』のワールドツアー2026-2028における、主要なプリシパル・キャストの全陣容を正式に発表した。この発表により、千尋役に続き、ハク役やカオナシ役、そして千尋の家族や湯屋の役者たちを含む主要な出演者たちが揃った。今回のキャスト選抜は、舞台版の翻案・演出を手掛ける ジョン・ケアード によるオーディションを通じて行われたものである。特に注目すべきは、湯婆婆／銭婆役で女優の 安達祐実 が初めてこのプロジェクトに参加することが決まった点である。これにより、2022年に帝国劇場で初演されて以来、世界中を巡るこの大製作の核となるメンバーが完成した。

主要キャストの決定とジョン・ケアードの選抜

千尋役を務めるのは、乃木坂46の井上和、豊嶋花、そして平澤宏々路である。彼らは千尋という少女の成長と恐怖、そして勇気を描く中心的な役割を担う。ハク役については、Howzitの織山尚大、高野洸、新原泰佑のほかに、醍醐虎汰朗、増子敦貴（GENIC）、犬飼直紀も加わる。複数の俳優がこの役を演じることで、湯屋に迷い込む少年の神秘性と複雑さを多角的に表現する予定である。

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カオナシ役は東京QQQの高村月が務める。この無口で不思議な存在は、物語における重要な転換点を担う。また、リン／千尋の母役には真瀬はるか、堺小春が、釜爺役には小松和重、KENTAROが起用された。これらの配役は、ジョン・ケアードが慎重に吟味した結果であり、それぞれの俳優が持つ独自の表現力で物語の世界観を豊かにするものと期待されている。

安達祐実の初参加と湯婆婆／銭婆の役割

湯婆婆／銭婆役では、安達祐実、保坂知寿、伊勢志摩の3名が演技を披露する。安達祐実は、2023年の公演を客席から観ていたファンであったが、その舞台に立つ日が来るとは夢のようだとして、心を込めて演じたいとコメントしている。彼女の参加は、このツアーにおける大きなニュースであり、多くの観客の関心を集めている。

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また、以前の公演で湯婆婆を演じた夏木マリ、羽野晶紀、樹里咲穂も、今回のワールドツアーにおいて引き続き重要な役割を果たす。これにより、新メンバーとベテラン俳優が混在する構成となり、湯屋という閉じられた空間における権力の移動や、キャラクターの多様性が表現されることが見込まれている。

舞台化の歴史と宮﨑駿との許可

2001年に公開された『千と千尋の神隠し』は、米国アカデミー賞長編アニメーション映画賞を受賞し、世界中で愛され続けてきた作品である。日本では公開から18年経った2019年に中国本土で初めて公開され、大きな話題となった。このような世界的な名声を持つ作品が、どのようにして舞台化されることになったのか。その起源は、翻案・演出のジョン・ケアードが本作の熱狂的なファンであったことに始まる。

ジョン・ケアードは2017年の来日の際、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーと対話し、宮﨑駿氏との対面も果たした。この過程を経て、舞台化の許可を得ることに成功した。その後、2022年3月には東宝創立90周年記念作品として、帝国劇場にて世界初演が実現した。この歴史的背景は、今回のワールドツアーにおけるキャスト発表の重みをさらに増している。

ワールドツアーの展開と今後の見通し

発表されたキャスト陣は、いずれもジョン・ケアードのオーディションによって選抜されたメンバーである。彼らは、これまでスタッフやキャストが築き上げてきた世界を大切にしながら、自分なりの表現で演じることを誓っている。特に安達祐実のコメントは、ファンにとって驚きでもあり、彼女の演技力への期待感を高めている。

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今後は、これらのキャストが世界各地で公演を行い、宮﨑駿の世界観を舞台という媒体で再現していく。キャストの多様性と、ジョン・ケアードによる緻密な演出が組み合わさることで、新たな観客層を開拓し、既存のファンにも新鮮な感動を提供することが期待されている。次回公演の詳細な日程や会場については、別途発表される予定である。