舞台『千と千尋の神隠し』、イギリスの演劇賞を受賞

日本人キャストによる日本語公演が、ウェストエンド最大級の客席で約30万人を動員し、イギリスの老舗演劇賞を受賞。

舞台『 千と千尋の神隠し 』(原作: 宮崎駿 、製作:東宝、協力: スタジオジブリ 、共同製作:PWプロダクションズ)が、イギリスの老舗 演劇賞 「 WHATSONSTAGE AWARDS 」で、「Award for BEST NEW

PLAY」(最優秀新作演劇賞)を受賞しました。\ロンドンの演劇ファン参加型の歴史ある演劇賞で、今年が25年目の開催でした。ロンドン公演は、日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模、東宝主催公演としても史上初の試みとなり、ウェストエンド最大級となる客席数約2300席を連日満席にし、約30万人を動員しました。\授賞式には、翻案・演出のジョン・ケアード、プロデューサーの尾木晴佳(東宝)、共同プロデューサーのイアン・ギリー(PWプロダクションズ)が壇上へ上がり、トロフィーが授与されました。ステージ上でジョン・ケアードは、妻で共同翻案の今井麻緒子やカンパニーに感謝を述べ、「日本とイギリスのコラボレーションにより、作品を作れて嬉しいです。イーストエンド(世界の極東)から、(ロンドンの)ウェストエンドへ作品を持ってくるのは大変な苦労がありました。ただ、すべてにおける、本当のマジシャンはスタジオジブリの宮崎駿さんです。彼の素晴らしい映画は、私たち全員に多大なるインスピレーションを与えてくれました」と話すと、会場からは大きな拍手が起こりました





舞台 千と千尋の神隠し スタジオジブリ 宮崎駿 演劇賞 WHATSONSTAGE AWARDS ロンドン ロンドン公演 日本人キャスト ウェストエンド

