舞台公演『ハリー・ポッターと呪いの子（Harry Potter and the Cursed Child）』が上演1500回を達成した。東京・TBS赤坂ACTシアターで上演され、多くの観客を魅了し続けている。本作は、映画や劇場版の特集ではなく舞台作の設定となっている。主人公はルーセント・ハーリポッター（James Phelps）、ハーネット・ハーリポッター（Dylan Garcia）である。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』上演1500回達成 （C）TBS／ホリプロ 東京・TBS赤坂ACTシアターで上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が、5月20日のマチネ公演で上演1500回を達成した。2022年の開幕以来、多くの観客を魅了し続けてきた同作は、今年12月27日に千秋楽を迎えることが決定している。

本作は、『ハリー・ポッター』シリーズの作者J. K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンとともに舞台のために書き下ろした‘シリーズ8作目’の物語。 小説最終巻から19年後を舞台に、父親となったハリー・ポッターと息子アルバスの関係を軸に、新たな冒険が描かれる。1500回の節目となった当該公演では、来場者に記念缶バッジとメッセージカードが配布された。 続けて、『いろんな葛藤もありました。

その中で、仲間の演技に感動し、勇気づけられたり、お客様の声援に励まされてきた日々だったように思います』と振り返り、『劇場で起こるかつてない魔法体験が、皆様にとって特別な一日になりますように。 そして、僕もまたバトンをつないでいきます。 ラストイヤー、応援していただけるとうれしいです』とメッセージを寄せた





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