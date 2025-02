舞台「30―DELUX SPECIAL THEATRE 2025 デスティニー ―アドラメレクの鏡―」製作発表会見に佐藤アツヒロと今江大地出席

俳優佐藤アツヒロと今江大地が出席し、SF演劇エンターテインメント「30―DELUX SPECIAL THEATRE 2025 デスティニー ―アドラメレクの鏡―」製作発表記者会見が開かれました。\佐藤アツヒロと今江大地は、共に「STARTO ENTERTAINMENT」に所属し、お互いの印象を語り、舞台への期待感を示しました。\

俳優の佐藤アツヒロが17日、東京都内で舞台「30―DELUX SPECIAL THEATRE 2025 デスティニー ―アドラメレクの鏡―」の製作発表記者会見に出席し、「STARTO ENTERTAINMENT」の後輩である今江大地と互いの印象を語りました。\年間2万人以上の観客動員数を誇るユニット「30―DELUX」の原点といえるSF演劇エンターテインメントです。4月18日に開幕するサンシャイン劇場での東京公演を皮切りに、福岡、大阪、名古屋、埼玉を回る舞台です。佐藤は「(佐藤と今江)どっちもかっこいいよねと言われるように頑張っていきたいよね」と、同作に初参加の今江と顔を見合わせた。「楽しみです。よろしくお願いします」と、今江はにっこり笑顔を見せました。\「タイムレスz」の新メンバーオーディション「タイムレスz

プロジェクト」(通称タイプロ)にも挑戦していた今江は、同事務所俳優部に所属しています。「初めまして。自分らしく精いっぱい頑張りたいと思いますので、ぜひ見に来てください!」と挨拶しました。\過去にも舞台で共演経験のある2人。互いの印象について佐藤は「(今江は)ほんとにまじめ。稽古場でもまじめ。わいわいしたことはまだないかな。今回はちゃんとわいわいしたいな」と話しました。また、筋トレが趣味だという今江に、佐藤は「(今江が以前の舞台の)本番前に『筋トレしてきました』って裸になって見せてきて(笑)、お前すごいな!と言いました(笑)。医者の役に筋トレ必要ないだろ! って」とのエピソードも明かしました





