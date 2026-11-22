充実した土俵が繰り広げられてきた九州場所。千秋楽のあっけない相撲には観客が容赦ない塩対応を見せ、舞の海秀平氏、琴風浩一氏も変化する相撲を残念がった。

熱戦が繰り広げられた九州場所。22日の千秋楽（福岡国際センター）では、大関霧島との激しい攻防のすえに敗れて8敗と負け越したものの連日、相手に食らいつく相撲で大いに沸かせた関脇藤ノ川、若手では2大関1横綱に勝った西前頭筆頭の藤凌駕らが場所を盛り上げた。

舞の海氏「こういう相撲には拍手がまったく起きないですね」 充実した土俵が多かっただけに、千秋楽のあっけない相撲には観客が容赦ない塩対応を見せた。 欧勝馬ー旭海雄の取り組みは、旭海雄が立ち合いで左に変化して突き落とし。0秒6の相撲で勝った。 NHK総合の向正面で解説を務めた舞の海秀平氏（元小結舞の海）は「九州のお客さんは厳しいですね。 こういう相撲には拍手がまったく起きないですね。

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パチリともしません。 一番厳しいですね。 大阪、名古屋より厳しいと思います」と観客席の様子を❝解説❞した。 琴風氏「突っ込んで行ってもらいたかったね」 正面解説の琴風浩一氏（元大関琴風）も「相撲が好きだから、今のような変化の相撲はガッカリしてしまうのでしょうね。

旭海雄のような若い力士は、もちろん給金相撲だし、勝ちたいのはわかるけど、目先の1勝より、これからの長い相撲人生を考えたら、きょうあたりは欧勝馬の胸めがけて突っ込んで行ってもらいたかったね」と応じた。 また、朝乃山ー金峰山の一番では、金峰山が右に変化してからの寄り切りで勝った。 舞の海氏は「この一番もほとんど拍手がなかったですね。 ガッカリとしたような雰囲気に包まれてしまいましたね」と再び観客席の塩対応を伝えた。

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琴風氏も「好取り組みを期待していたんだと思いますね、お客さんは」と、10勝4敗同士の対戦があっけなく終わり、さみしげな口ぶりだった。 舞の海秀平（まいのうみ・しゅうへい） 元小結舞の海。 本名・長尾秀平。 昭和43年（1968年）2月17日生まれ。

青森県鰺ヶ沢町出身。 日大卒。 出羽海部屋。 初土俵は平成2年夏場所。3年春場所で新十両、秋場所で新入幕。11年九州場所で引退。

得意技は下手投げ。 現役時代のサイズは171センチ、96.5キロ。 幕内通算成績 241勝287敗2休。 技能賞5回。

琴風浩一（ことかぜ・こういち） 本名・中山浩一。 昭和32（1957）年4月26日生まれ。 津市出身。46年名古屋場所初土俵。50年九州場所新十両。52年初場所新入幕。53年初場所新三役。56年九州場所新大関。60年九州場所で引退。 幕内優勝2回。

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生涯戦績は561勝352敗102休（87場所）。 得意技は左四つ、寄り。 引退後は尾車部屋を設立。 豪風と嘉風の両関脇らを育成した。 日本相撲協会理事を務め、事業部長や巡業部長などを歴任した。