舘ひろし＆西野七瀬、映画「免許がない！」アナザーストーリーで共演！「笑いあり涙あり」の傑作

1994年公開の映画「免許がない！」のアナザーストーリーが公開。舘ひろしと西野七瀬が共演し、俳優人生のピンチを描く。

1994年に公開された映画「 免許がない ！ 」（明石知幸監督）のアナザーストーリーとして制作された本作について、主演の 舘ひろし （70）が「 笑いあり涙あり 、素晴らしい作品になっていると自負しています」と自信を見せた。

舘は全国を巡る宣伝活動を振り返り、「今回は本当に頑張りました」と胸を張った。 一方、共演の西野七瀬（32）は撮影初期のエピソードを語り、「最初の方の撮影で方向性が固まっていた。 でも、雑談とかはそんなに…」と控えめに話しながらも、舘との距離の近さを感じさせるトークを披露。 舘は西野について「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていた。

すごくコミュニケーションが取れていた」と絶賛した。 世代の違いについては「世代のギャップがありますからね」と照れ笑いを浮かべ、2024年に初共演した映画「帰ってきた あぶない刑事」を引き合いに出し、「あの頃は西野くんの本質を知らなかった。 もう一度『あぶない刑事』みたいなことがあれば、この距離感でいきたい」と再共演への期待を語った。 本作の主人公は、順風満帆な俳優人生を歩んできた70歳の南条弘（舘ひろし）。

ある日、腐れ縁の俳優仲間たちがバイク事故を起こし、南条が彼らを叱ったところ、そのコメントが世間から称賛される。 しかし、それをきっかけに「南条さんはいつ免許返納するんですか？ 」との声が上がり、まだまだアクションを続けたい南条は人生最大のピンチを迎える。 舘は「役柄と自分が重なる部分も多く、感情移入しやすかった」と役への没入感を語り、アクションシーンへのこだわりも明かした。

「70歳でもまだまだ動けるところを見せたかった。 若い頃のように派手なスタントはできないけれど、その分、演技でカバーした」と笑顔を見せた。 映画の見どころについて、舘は「コメディと感動のバランスが絶妙。 笑って、泣いて、最後には温かい気持ちになれる」とアピール。

西野も「舘さんの優しさと厳しさがにじみ出ているシーンが多く、共演者として刺激を受けました」とコメントした。 また、監督の明石知幸は「舘さんの持つ独特の味わいを引き出せたと思う。 観客に元気を与える作品だ」と自信を見せている。 本作は全国の映画館で公開中であり、老若男女問わず楽しめる内容となっている。

これまでも多くの話題作に出演してきた舘だが、今回の作品は特に「自分の集大成のようなもの」と語り、ファンへの感謝の気持ちを込めた。 公開初日には舞台挨拶も行われ、舘と西野が息の合った掛け合いを披露し、会場を沸かせた





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