興収25億円突破 神木隆之介主演作が北米史上最高記録を樹立

神木隆之介主演の最新映画が公開初日で動員161万人を記録し、北米でも邦画実写映画初のオープニング1位となる歴史的快挙を達成しました。

神木隆之介 と 浜辺美波 、山田裕貴らが続投し、 長澤まさみ 、田中泯らが新たに加わった最新作が、前作から2年後を舞台にした新たな脅威との戦いを描いています。この作品は、公開初日から6日間の累計成績において、動員数161万人、興行収入25億円をすでに突破するという驚異的な数字を記録しました。

日本と北米で同時初週末1位の快挙

この映画は、北米でも11月6日から公開され、邦画実写映画としては初のオープニング1位を飾りました。さらに、外国映画としても歴代ナンバーワンのスタートを切っており、日本と北米の両方で初週末興行収入1位となるのは日本映画史上初めての記録となっています。

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これは日本の映画産業にとって極めて重要なマイルストーンであり、国際的な舞台において日本製の実写映画がどれほどの魅力を持っているかを証明するものとなりました。観客の動員数と興行収入という二つの主要指標で同時に1位を獲得した事例は過去に例を見ないものです。

2位以下の作品とその実績

2位には、公開から引き続き上位をキープし続けている『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』がランクインしています。週末3日間で動員13万7000人、興収1億8600万円を記録しており、累計成績では動員274万人、興収38億円を超えていると報告されています。

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また、新作ではテレビ放送から20周年のアニバーサリー作品として完全新作が公開された『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』が4位に初登場しました。監督は石田秀範が務め、出演は佐藤祐基、徳山秀典、加藤和樹らが行っています。

洋画と実話ベース作品の参入

6位には、コリーン・フーヴァーのベストセラー小説をアン・ハサウェイ主演で映画化したミステリーサスペンス『ヴェリティ／真実』がランクインしています。監督はマイケル・ショウォルター、共演はダコタ・ジョンソン、ジョシュ・ハートネットらが行っています。

一方、10位には東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設にまつわる実話を基にした、相葉雅紀主演作『4アウト‐もう一度、プレイボール‐』がランクインしました。監督は稲垣壮洋、共演は黒島結菜、松本利夫、前田亜季らが行っています。

現在の順位変動では、2位が1つ下降し、7位が3つ下降しているなどの動きが見られます。こうした詳細な順位変動も含め、各作品の動員数や興収データは、映画市場の多様性と観客の嗜好の幅広さを示す指標として注目されています。今後もこの傾向が続くかどうか、また新たな作品がどの程度の規模で市場に参入するかが注目されます。