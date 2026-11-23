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ミュージカル俳優・井上芳雄の、約4年ぶり、自身のキャリアを振り返るカバー・アルバム『by MYBEST（バイ・マイベスト）』が2027年4月7日にリリースされることが決定した。 このアルバムは同タイトルのTBSラジオ「井上芳雄 by MYSELF」の放送10周年を記念したコンサートにあわせてリリースされ、昨年デビュー25周年を迎えた井上芳雄がこれまでの歩みをたどるような内容となっている。

アルバム『by MYBEST』は井上のこれまでの出演作品から珠玉のミュージカル・ナンバーを自身でセレクトしカバーした「Musical Side」と、井上がパーソナリティを務めるラジオ・プログラム、TBSラジオ「井上芳雄 by MYSELF」の番組内で歌唱してきたポップスから歌謡曲、シャンソンなど幅広いジャンルを吹き込んだ「Pops Side」の2枚組でのリリースとなる。

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「Musical Side」では井上芳雄がこれまでに出演したミュージカル作品から、本人が今録音として残したいと選んだナンバーを25年のキャリアを通して成熟した見事な表現力で歌い上げている。 アレンジは井上のコンサートの音楽監督も務める大貫祐一郎が全編担当しており、大貫率いるバンドのゴージャスなサウンドも聴きどころだ。

「Pops Side」ではTBSラジオ「井上芳雄 by MYSELF」の番組内での歌唱を踏襲し、井上の歌と大貫祐一郎のピアノのみという編成でこれまで番組で披露してきた様々なジャンルの楽曲を歌唱しており、シンプルながら井上のヴォーカリストとしての魅力をストレートに伝える名演が並ぶ。 また、一部の楽曲ではこれまでに井上芳雄と共演してきたアーティストがゲスト参加し、シンプルな編成の中に鮮やかな彩りを加えている。 参加ゲストの発表は続報をぜひ期待してほしい。

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今回のアルバムのリリースにあたり、井上は 『TBS ラジオ「井上芳雄 by MYSELF」が放送 10 周年を迎えるのを記念して、コンサートの開催と共に２枚組のベストアルバムも作らせてもらいました。 この番組では毎週一曲ずつ、ミュージカルナンバーやポップスのカバーを歌っているのですが、10周年にちなんでその中からミュージカルとポップス各10曲ずつを選んでレコーディングしました。 ミュージカルナンバーは僕が今までやらせて頂いた作品の代表曲の中から、まだ自分の声で音源化していないものを中心に。

ポップスは、番組で歌ってリスナーの皆さんからの評判が良かった曲を中心に。 音楽監督と演奏はもちろん、番組での相棒でもある大貫祐一郎さん。 ミュージカルは本編のイメージに沿ったゴージャスなアレンジを、ポップスは番組を彷彿とさせる基本ピアノ一本でのアレンジをして下さっています。 さらにポップス盤には所縁のある素晴らしいミュージシャンの方々が、演奏や歌唱で参加して下さっていますので、是非続報をお待ち下さい！

とにかく、番組を10年もやらせてもらい、コンサートやって、アルバムも出せるなんてこんな幸せなことはありません。 今の自分の歌声で名曲の数々を録音させてもらえることにも、感謝の気持ちでいっぱいです。 皆さんの日々の生活の中で、長く愛していただけるアルバムになりますように。 』とコメント。

今作は、FC限定盤、通常盤と異なるビジュアルで2種類発売され、FC限定盤には今回のアルバムにあわせて撮り下ろされた写真集が付属する豪華仕様となっている。 リリース情報の他に、オフィシャルファンクラブ限定の予約特典や、その他店舗での購入特典の詳細もコロムビア井上芳雄特設サイトにて本日公開となっている。 TBS ラジオ「井上芳雄 by MYSELF」が放送 10 周年を迎えるのを記念して、コンサートの開催と共に２枚組のベストアルバムも作らせてもらいました。