俳優大泉洋（53）が23日、都内のららぽーと豊洲で主演映画「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」（白石和彌監督、12月25日公開）の完成報告会に登壇… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

大泉演じる便利屋「探偵」と、 松田龍平 演じる相棒「高田」が厄介な事件に巻き込まれる姿を描いた「探偵はBARにいる」シリーズの4作目。 探偵がかつて愛した女性「純子」を 鈴木京香 、事件のカギを握るもう1人のヒロイン「アケミ」を 蒔田彩珠 が演じた。

大泉は「ららぽーと豊洲の皆さま！ 探偵の大泉洋が帰って参りました」と登場するなり、選挙演説風に呼びかけた。

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「私が出るときは大体雨が降るわけなんですけども晴れまして、こんな日もあるんだな」と言ったが、晴れすぎて屋外イベントは完全な逆光。 松田が「ほとんどの方が逆光で見えてないんじゃないか」と心配するほどだった。 前作公開から9年。 大泉は「私が53歳になってしまったぶん、アクションが大変でした」と振り返った。

アクションシーンはいらないと直訴したものの、聞き入れられず。 松田に「でもふたを開けたら大泉さん、めちゃくちゃアクションのキレが良かった。 さすが」とたたえられた。 札幌ススキノが舞台のシリーズなため、共演者たちからおいしいラーメンやスープカレーの店を聞かれ続け「主演兼ツアコン」を自称する。

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だが撮影に途中参加した中村倫也からは「おいしかったです。 関西風おでん」と、北海道無関係のグルメに案内されたと“暴露”された。

「さんざん蒔田彩珠をジンギスカンとかに連れていった後なの！ 私が関西風おでんが食べたいときに来ちゃったんだからしようがない」と苦笑いだった。