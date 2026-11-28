Team Cherryは11月28日、惑星探検ゲーム『The Botanist and the Translator』を発表した。

本作は植物学者のHattiとして惑星を探検するゲームだ。 舞台となる惑星には美しい自然が存在しているが、星全体が奇妙な花粉に覆われるという、原因不明の事態に見舞われている。

Hattiは通訳のOliverを連れて惑星を訪れ、動物たちと話しながら惑星規模の植物の謎を解き明かしていく。 ゲームプレイでは自然豊かな世界を冒険していくことになるという。 アートワークが特徴の作品になるようで、緑豊かな庭園や花が咲く野原など、美しい自然を満喫できる様子。 主人公のHattiは植物学者であるため、花をじっくり観察したり、スケッチを描いたりして植物の調査をしていくことになるようだ。

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植物学の知識を駆使して問題を解決すれば、植物たちが冒険の手助けをしてくれることもあるという。 そしてHattiが連れている通訳のOliverは、動物の言葉を話すことができる。 プレイヤーは野生動物とコミュニケーションを取りながら、さらに星の調査を進めていくことになるそうだ。 動物との会話はリズムゲームのようなシステムになっているようで、4種類ある動物の言葉のリズムに合わせてボタンを押すことで、会話をしていくことになる模様。