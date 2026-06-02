自治体営業支援サービスを刷新～完全成果報酬でリスクゼロ、未経験者も活躍可能な体制を構築～

民間企業向けのテレアポ代行サービスを提供する営業ハックが、自治体向け営業支援サービスを大幅に刷新。初期費用・固定費不要の成果報酬型モデルを自治体営業に適用し、リスト作成やスクリプト設計を一括代行。さらに、業務プロセスの細分化と研修の充実により、営業未経験者や子育て世代でも専門性を持って参画できる体制を整えた。

自治体向け営業には特有の難しさが存在します。 民間企業と異なり、自治体は縦割り組織が強く、課や係が細分化されているため、どの部署がどのような地域課題を抱えているのかを把握するのが容易ではありません。

また、予算執行のプロセスや決裁権限も複雑で、適切なアプローチ窓口を見つけ出し、そこに効果的にアプローチするには高度なノウハウが求められます。 こうした背景から、多くの企業が自治体営業に苦戦し、せっかくの優れた商材が自治体の現場に届かないという課題が長年にわたり指摘されてきました。 そこで、弊社はこのたび自治体営業支援サービスを大幅に刷新いたしました。 具体的には、企業の商材がどの部署（例：DX推進課、企画課、地域振興課など）の抱える地域課題に直結するかを精緻にリサーチする体制を強化しました。

従来は一般的なアプローチにとどまることが多かったのですが、今回の刷新では各自治体の政策文書や中期計画、首長の公約などを詳細に分析し、企業の提供価値がどのように自治体のニーズにマッチするかを明確にした上でアプローチ先を選定します。 さらに、選定された部署ごとにその自治体の文化や組織構造に合わせたスクリプト（台本）を設計し、営業ハック側で一括して構築するプロセスを確立しました。 また、当社が提供する完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」の仕組みを自治体営業支援にも適用いたしました。

これにより、初期費用、固定費、デポジットは一切不要で、アポイント獲得時のみ費用が発生するため、クライアント企業はリスクゼロで自治体営業にトライできるようになりました。 リスト作成や事前準備にかかるコストも当社が負担するため、クライアントはスピーディーに官公庁へのアプローチを開始し、その効果を検証することが可能です。 さらに、単なるテレアポ代行ではなく、自治体が重視する「他自治体での導入実績」や「地域への貢献度」を的確に伝えるコミュニケーション術を型化しました。

例えば、導入事例を自治体担当者の視点に立って整理し、地域住民にとってのメリットを具体的に説明するスクリプトを用意することで、未経験のスタッフでも自治体の担当者から信頼を獲得できる丁寧なヒアリングが行える体制を整えています。 これにより、商談の質が向上し、成約率の向上が期待できます。 今回の運用体制の刷新により、業務プロセスが完全に可視化・細分化されました。

これまで営業経験者でなければ難しかった自治体向けインサイドセールスが、マニュアル化と研修の充実によって、営業未経験者や子育て世代など、時間に制約のあるスタッフでも高い専門性を持ってプロジェクトに参画できるようになりました。 例えば、リサーチフェーズ、アプローチフェーズ、フォローアップフェーズなど各工程を細分化し、それぞれにチェックリストと標準化されたトークスクリプトを用意。 加えて、定期的なロールプレイングやフィードバックセッションを実施することで、経験不足をカバーしながら着実にスキルを身につけられる環境を提供しています。

この新体制への移行と事業拡大に伴い、当社は「働くを諦めない」をコンセプトに、全国からフルリモートで参画できるインサイドセールススタッフの採用を並行して強化してまいります。 強固な仕組みと充実した研修体制が整ったからこそ、経歴やブランクに縛られず、多様な人材がプロフェッショナルとして活躍できる環境を提供いたします。 例えば、育児や介護で時間制約がある方、地方在住で都市部の勤務が難しい方、キャリアチェンジを目指す方など、様々な背景を持つ方々が、自分のペースで働きながら市場価値の高いスキルを習得できます。 今後とも、当社は自治体営業の効率化と人材の活躍機会の創出に貢献してまいります





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