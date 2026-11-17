自民党、維新の会、国民民主の3党が衆院比例代表の定数を31削減する選挙制度改革関連法案を提出した。野党からは「都合の良い改革」と反発が強く、審議の行方が注目される。

自民党 、日本 維新の会 、 国民民主 の3党は17日、衆議院比例代表の定数を31人削減することを柱とする 選挙制度改革 関連法案を、 衆院政治改革特別委員会 に提出した。この法案の審議入りにより、与党と連携する野党による 選挙制度改革 に向けた具体的な議論が本格化した。

3党協議による31削減の合意形成

維新の会の吉村洋文代表は、大阪府庁で記者団に対し、関連法案が衆院審議に入ったことについて「いよいよ動き出す。大きな前進だ」と評価した。当初、維新の会は衆院定数465の約10％に当たる45削減を主張していたが、先の特別国会では自民党単独で45削減法案を提出したものの、全野党からの反発を受け頓挫していた経緯がある。

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今回の31削減は、国民民主の賛同を得るための妥協点として導き出されたものである。自民党の加藤勝信氏は特別委員会での趣旨説明で、「現行制度の見直しについて3党合意に基づき提出した。速やかに可決をお願いしたい」と述べ、早期の成立を求めた。

与党優位だが野党の反発は根強い

自民、維新、国民民主の3党の議席数を合わせれば、衆参両院で過半数を確保しているため、法理論上は法案を通過させることは可能である。しかし、国民民主以外の野党は関連法案に対して強い反対姿勢を示しており、特別委員会での審議が停滞する可能性も囁かれている。

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維新の会の中堅議員は、審議が泥沼化した場合の備えとして、「その場合は当初の45削減法案を提出する」と牽制した。与党側は、このまま3党の議席数で押し切るのか、それとも他の野党の理解を得ながら進めるのか、判断を迫られる状況にある。

野党は憲政史上異常と批判

民主改革の会の落合貴之政調会長は17日、記者団に対し、比例代表の削減により幅広い民意が反映されにくくなると指摘した。その上で、「圧倒的多数を使って、自分たちに都合のいい制度改革をするのは、憲政史上でも異常なことだ」と強く批判した。

公明党の西田実仁幹事長は、法案の反対理由について「なぜ定数を削減し、比例だけ31なのか。根拠が判然としない」と述べ、削減数の妥当性を問う姿勢を示した。共産党の小池晃書記局長は会見で、自民党の派閥パーティー収入不記載事件を念頭に置き、「政治とカネの問題を隠す代物だ」と批判し、「定数削減よりも政治資金の規制をやるべきだ」と訴えた。

審議の充実に野党は警戒感

野党側は法案の審議において、十分な議論がなされないことへの警戒感を強めている。落合氏は衆院での採決への条件について、「審議の経過の中身をみた上で判断する」と主張し、性急な採決を回避するよう求めた。3党合意による法案提出以降、審議の行方が焦点となる。