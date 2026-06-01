自民党、立憲民主党、蓮舫参議院議員、国民民主党の議員が国会でのヤジについて語った

自民党の野田聖子衆議院議員（65）、立憲民主党の辻元清美参議院議員（66）、蓮舫参議院議員（58）、国民民主党の伊藤孝恵参議院議員（50）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、国会でのヤジについて語った。タレントの若槻千夏が「時代的にヤジって減りました？」と聞くと、蓮舫氏は隣に座る辻元氏も示し「このレベルになるとヤジれない。みんな怖くて」と語った。蓮舫氏は伊藤氏に対して「こちらはまだヤジられてると思う」と言うと、伊藤氏は、初当選した時に、子供が1歳と3歳だったが、「後ろの人が‘この子、1歳と3歳いるんだろ、母親だったら家で育児しとけよ’って小さいヤジ、マイクで拾われないヤジ。あれは結構、グッときましたね」と明かした。蓮舫氏は、自身にヤジが飛んだ時に‘振り返ってその人の名前と選挙区言って‘‘今、何て言ったの？‘‘って言った瞬間、全員黙ります”と言うと、上田も‘そりゃ、ヤジられなくなりますよね’と納得の表情。辻元氏も‘それが手なの、何々さん、何か言った？もう一回言ってって、（名前を）テレビ中継でモロに言っちゃう’と言うと、伊藤氏も‘これ、今思い出したんですけど、蓮さんにヤジられたって言ったら‘孝恵、次はクルっと振り向いて、何々議員、今何とかっておっしゃいました？って言って、未来永劫残る国会議事録にその名前を残してこい！って言われました’と語った。

自民党の野田聖子衆議院議員（65）、立憲民主党の 辻元清美 参議院議員（66）、蓮舫参議院議員（58）、国民民主党の 伊藤孝恵 参議院議員（50）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、国会でのヤジについて語った。

タレントの若槻千夏が「時代的にヤジって減りました？ 」と聞くと、蓮舫氏は隣に座る辻元氏も示し「このレベルになるとヤジれない。 みんな怖くて」と語った。 蓮舫氏は伊藤氏に対して「こちらはまだヤジられてると思う」と言うと、伊藤氏は、初当選した時に、子供が1歳と3歳だったが、「後ろの人が‘この子、1歳と3歳いるんだろ、母親だったら家で育児しとけよ’って小さいヤジ、マイクで拾われないヤジ。

あれは結構、グッときましたね」と明かした。 蓮舫氏は、自身にヤジが飛んだ時に‘振り返ってその人の名前と選挙区言って‘‘今、何て言ったの？

‘‘って言った瞬間、全員黙ります”と言うと、上田も‘そりゃ、ヤジられなくなりますよね’と納得の表情。 辻元氏も‘それが手なの、何々さん、何か言った？ もう一回言ってって、（名前を）テレビ中継でモロに言っちゃう’と言うと、伊藤氏も‘これ、今思い出したんですけど、蓮さんにヤジられたって言ったら‘孝恵、次はクルっと振り向いて、何々議員、今何とかっておっしゃいました？ って言って、未来永劫残る国会議事録にその名前を残してこい！ って言われました’と語った





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