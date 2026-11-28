自民党人口戦略本部は27日、政府への外国人政策提言案を決定したが、昨年の連立合意で盛り込まれた外国人受け入れ規模の管理を指す「量的マネジメント」の文言は外された。この決定の背景には、受け入れ緩和を求める経済界との調整や、厳格な規制を避ける意向があり、維新の会側からは自民党内に移民を多く入れたいという気運があるとの指摘もあり、両党間の温度差が浮き彫りとなった。

11月27日朝、東京・永田町の 自民党 本部7階の大会議室。 党 人口戦略本部 の会合で、下村博文本部長は集まった議員らに政府への提言案を説明した。

「外国人政策については、無制限な受け入れは阻止する中で、国、地方が一体となった秩序のある政策を提言する」 昨年10月の日本維新の会との連立政権合意書に盛り込まれた、外国人の受け入れ規模を管理する「量的マネジメント」の文言は見送られる方向となった。 同本部の金子容三事務局長は会合後、記者団から真意を問われ、こう述べた。

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「総量規制のようなところは入れていない。 特定技能や育成就労制度の運用で、各分野の受け入れを厳密に精査する」 外国人受け入れについて抑制策を提起しつつ、量的マネジメントには踏み込まなかった。 あいまいな表現の裏側に、量的マネジメントの必要性を主張する連立相手の維新と、外国人労働者の受け入れを望む経済界双方への配慮がにじむ。 維新・藤田氏「経済界の要請」 11月11日、維新の藤田文武共同代表は外国人政策に精通する山下貴司法相と連立政権合意書について意見を交わした。