自民党の玉木雄一郎代表が初の党首討論で「先頭打者」に

自民党の玉木雄一郎代表が今回の衆参両院で初の党首討論で「先頭打者」となったことで、古代最多の6党首が出席。中道改革連合の小川淳也を8分、立憲民主党の水岡俊一を9分、竹谷とし子を9分、チームみらいの安野貴博を3分と各持ち時間が様々にあったほか、玉木雄一郎は最長12分出場しました。また、この討論で、長時間党首討論参加となったのは4人。中道改革連合の小川淳也は10分、立憲民主党の水岡俊一は9分、公明党の竹谷とし子は5分、チームみらいの安野貴博は3分です。

高市首相は、昨日19日に韓国で日韓首脳会談を行い帰国し、今週の定期国会で自民党の一強の政局が続き、今度は2月の衆院選に向けてaderingが活発化しています。 近年、野党第1党である立憲民主党が党首討論でトップバッターでしたが、今回の国会議員数の足が絡む議論では、玉木雄一郎国民民主党代表が初の先頭打者となりました。

多党化で、各党首が分かりやすい時間に登場し、玉木氏は12分、4人は最大3分の持ち時間となります。 さらに、初めての党首討論参加となった4人は中道改革連合の小川淳也、立憲民主党の水岡俊一、公明党の竹谷とし子、チームみらいの安野貴博でした。 この中で、上位党首に玉木氏の12分、下位に中道改革連合の小川氏は10分、水岡俊一氏と竹谷とし子氏は9分、安野氏からは3分となっており、11月の前回参政党の神谷氏との6分での対比となりました。

また、長期化するイラン情勢や原油価格高騰、関連商品などが不足しているなど、多岐にわたる問題点に加え、高市首相の2026年度補正予算案や憲法改正など与党関係閣僚に対して検討を指示された政策も論点となります。 飲食料品の消費税ゼロや日本による石油輸出計画など、高市首相の肝心な政策 pengenも含みます





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