自民党本部前 火炎瓶投棄被告 初公判 審理中断

臼田敦伸被告が東京地裁で初公判。自民党本部前で機動隊員に向け火炎瓶を投げた殺人未遂罪で起訴。審理中に紙を破棄するなどの行為があり中断された。

令和4年10月2日、東京地方裁判所（江口和伸裁判長）で、東京都千代田区の 自民党本部 前で機動隊員らを殺害しようとして 火炎瓶 を投げたとして 殺人未遂 などの罪に問われている 臼田敦伸被告 の 裁判員裁判 の初公判が開かれた。この日は被告人の認否が焦点となる重要な手続き日であったが、臼田被告は起訴内容に対して一切発言せず、有罪か無罪かを示す認否を明確に示さなかった。

認否拒否と国旗への主張

臼田被告は法廷内でも証言台に立つことなく、弁護側の席に座ったまま対応した。裁判官から住所や氏名などの基本的な本人確認が行われると、これには特に異議を唱えることなく静かに応対していた。しかし、起訴内容の認否について尋ねられると、被告は突然立ち上がり、法廷内の秩序を損なうような発言を行った。被告は「国旗国歌法に基づき正確に作った日章旗です」と大声で主張し、事前に準備していた日の丸が描かれた紙を棒につけて激しく振り回した。

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審理中断を引き起こした行為

被告の異常な行動はさらにエスカレートした。振り回していた日の丸が描かれた紙をそのまま床に投げ捨てると、直ちにスエットのズボンの中から茶色いペースト状の物体を取り出した。被告はこの物体を手のひらで取り、振り回していた日の丸が描かれた紙に塗り付けるという行為に出た。しかも、被告はさらに不気味な行動を取り、その茶色いペースト状の物体の一部を自らの口に入れて食べたため、裁判長は審理を中断せざるを得なくなった。裁判長は一旦休廷とし、法廷内の安全確保と状況の確認を求めた。

検察側が責任能力を重視

この裁判で起訴されている臼田敦伸被告に対する東京地方検察庁側の動きは慎重を極めている。検察側は被告の精神状態や事件当時の責任能力について慎重な検討を行い、鑑定留置を経て責任能力を問えると判断した上で、令和4年7月に正式に起訴を行った。被告人の責任能力の有無が今後の裁判員裁判において非常に重要な争点となる可能性があるため、専門的な鑑定結果が審理に大きく影響すると見られている。

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過激な犯行の内容と被害状況

起訴状の詳細によると、臼田敦伸被告は令和6年10月19日、自民党本部前において警視庁機動隊員らに深刻な危害を加えようとした。被告はガソリンを入れた火炎瓶5本を警戒中の機動隊員らに向けて投げつけ、この爆発炎上によって警察車両の一部を焼損させた。また、被告は軽乗用車で首相官邸前の防護柵に故意に突っ込み、さらにその車上から火炎瓶2本を投げて燃やすなど、公共の安全を脅かす過激な犯行を重ねていた。この一連の行為により、周囲の人々や公務執行中の警察官に多大な危険をもたらした。

高い関心を示した傍聴者

初公判当日は、この事件への世間の高い関心が表れた。東京地方裁判所の法廷外には多くの報道陣や一般市民が集まり、一般傍聴席の20席に対して非常に多くの傍聴希望者が殺到した。そのため、裁判所側は秩序を保つために193枚の整理券を交付して対応し、希望者の全てを法廷内に入れることはできなかった。この事件が社会に与えた影響の大きさや、被告人の異常な法廷対応に対する注目が窺える状況であった。今後の審理では、被告の精神鑑定結果や犯行の動機などが詳細に検証される見通しである。