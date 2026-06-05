自民党と維新の「副首都」法案に深刻な対立 大阪都構想との結びつけ方で自民大阪府連が強く反発

自民党と日本維新の会がそれぞれ党内で進める「副首都」構想関連法案をめぐり、両党の見解の違いが明確化している。維新が大阪都構想との関連を規定する法案に自民党内から反発が相次ぎ、国会提出の見通しは立っていない。

自民党 と 日本維新の会 がそれぞれ党内で議論している「副首都」構想の関連法案を巡り、両党の見解の違いが鮮明になっている。5日の政調役員会で法案を了承した維新に対し、自民の党会合では、維新の看板政策「 大阪都構想 」にひも付けた規定を中心に反対意見が続出。

自民大阪府連は副首都と大阪都構想は「別物だ」として、党幹部に法案の修正などを要望しており、国会提出の見通しは立っていない。 同席者によると、松川氏は、災害時に国家機能を維持する観点から副首都の考え方に賛同する意向を伝え、都構想ではなく、大阪府市の連携協約で速やかに指定を受けることが重要だと訴えた。 法案は付則で、別の法律である大都市地域特別区設置法を改正する建て付けだ。 副首都を目指す道府県が「都」への名称変更について住民投票を実施する場合、特別区設置の住民投票と合わせて1回で可能としている。

この場合、都構想でいえば、有権者は大阪市民から大阪府民に拡大する。 松川氏ら府連幹部は、名称変更と特別区設置は「別問題」であり、1回の住民投票で決めることは「憲法違反の疑いが強い」と主張。 大阪市以外の住民が大阪市の廃止を決めることも違憲の可能性が高いとして、鈴木氏に付則の規定の削除を求めた。5月29日に続き、今月5日に自民党本部で開かれた会合では、住民投票の対象拡大などに再び批判が相次いだ。

国家機能の維持に関わる話は議員立法でなく、政府提出法案にすべきだとの声のほか、「こんな法案を通したら自民党の恥」「問題がありすぎて失笑レベルだ」といった厳しい意見も出たという。 この法案を巡る議論は、単なる手続きの問題を超え、地方分権と国全体の安全保障という二つの大きな理念の衝突を浮き彫りにしている。 維新の会が推進する大阪都構想は、これまで大阪市と大阪府の二重行政を解消し、より効率的な都市経営を目指すとするものだ。

しかし、自民党側は、特に大阪市以外の地域の住民が大阪市の廃止を決定する仕組みは、住民の自己決定権を侵害し、地方自治の本質に反する可能性を指摘している。 副首都構想自体は、首都機能の分散による災害時のリスク軽減という国家レベルの課題に対応するための方策として提起されたが、それを大阪都構想と結びつけて住民投票を一体化しようとする維新の法案に、自民党大阪府連は強い違和感と警戒心を示している。

彼らは、大阪府と大阪市の連携強化は、合併とは異なる別の道筋で進めるべきであり、法案の付則にある規定は、憲法が保障する地方自治の原则を揺るがしかねないと強調する。 自民党内では、国家機能の維持という切実な課題に対しては共有意識があるものの、その達成手段として法案の枠組みに重大な疑義があるため、全会一致での支持を得ることは難しい状況にある。 さらに、政府提出法案とするべきとの意見は、立法プロセスにおける政府と国会の役割分担に関する根本的な議論につながる。

法案の行方は、単なる府県間の政争ではなく、日本の地方行政制度の在り方そのものに関わる重要な論点を提起している。 今後は、党内での議論の行方のみならず、維新との修正協議の可能性も視野に入れた駆け引きが始まる見込みだ。 最終的な国会提出を目指すには、 constitutional concerns への配慮を示しつつ、副首都構想の本質である国家的災害対策という目的と、大阪都構想という地方の政治課題をより明確に分離した法案構成が求められる可能性が高い。

自民党の姿勢は、地方分権の潮流の中で、国家の一体性と地方自治の尊重という二律背反の難しいバランスをどう取るかという、現代日本政治が直面する核心的問題を映し出している。 この問題は、大阪だけの議論ではなく、将来的に他の地域で同様の構想が持ち上がった場合の先例ともなりかねないため、その議論の行方は注視を要する





Sankei_news / 🏆 68. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

副首都構想 大阪都構想 日本維新の会 自民党 住民投票 憲法違反疑义

United States Latest News, United States Headlines