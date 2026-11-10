自民・維新、安保3文書改定で実務者協議開始 原潜・核原則が焦点

自民党と日本維新の会は10日、国会内で安保関連3文書の改定に向けた実務者協議の初会合を開き、拒否する能力の強化や日米同盟の再確認で一致した。

自民党 と 日本維新の会 は10日、国会内で国家安全保障戦略など 安保関連3文書 の改定に向けた実務者協議の初会合を開催した。会合では、近年の安全保障環境の変化を踏まえ、防衛力と外交力の強化方向性について議論が行われた。両党は日米同盟の重要性を共有し、今後の協議で核政策の基本方針「 非核三原則 」の在り方や 原子力潜水艦 の保有、新たな 防衛費 目標が主要な争点となる見込みだ。12月の閣議決定を見据え、与党内の調整を本格化させる方針が示された。

拒否能力とAI活用で方針共有

政府側は会合において、防衛力強化の具体的方針として、相手の侵攻を思いとどまらせる「拒否する能力」の向上を図る必要性を提示した。さらに、人工知能（AI）の防衛分野での活用を重要な柱として掲げる方向性を説明した。このほか、中国、ロシア、北朝鮮の軍事的連携の動向についても詳細な説明がなされ、両党の実務者は日本を取り巻く脅威認識をすり合わせる時間となった。

Also read 粗品「シャバい」で流れ弾！女子プロレスラー上谷沙弥激怒のわけ

非核原則と原潜保有で意見差

両党実務者は、日本の戦略的自律性を高めることと日米同盟の不可欠性について一致したものの、具体的な兵器保有や核原則に関する議論については言及を避けた。維新の会は、非核三原則のうち「持ち込ませず」の記述について、現実的な検討を要求している。抑止力強化の観点から原子力潜水艦の早期導入を提言している立場だが、自民党の提言はいずれの項目にも触れていないため、今後に注目が集まる。

Advertisement

次回は生産基盤戦略が議題に

実務者協議は、自民党の浜田靖一安保調査会長と維新の前原誠司安保調査会長がそれぞれトップを務めて進行する。本田太郎自民安保調査会事務局長は会合後、記者団に対して意見の相違があれば議論を進めていくと述べた。木原稔官房長官も記者会見で、与党の議論を踏まえ、大胆かつ新たな発想で具体的な内容について検討を進めるとの考えを示した。

次回会合は16日以降に開く予定で、政府が策定を目指す防衛産業基盤戦略や、装備品の生産基盤強化に向けた法人新設などの議題が取り上げられる。12月の閣議決定に向けて、与党間の調整が加速度的に進められる見通しだ。