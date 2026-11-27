政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した立憲民主党など野党8党派が提出した関芳弘文科相に対する問責決議案は27… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

政治資金パーティーに官僚を呼んで、同席させた企業関係者に政策を説明させたことを問題視した立憲民主党など野党8党派が提出した 関芳弘 文科相に対する問責決議案は27日、参院本会議で採決が行われ、賛成120、反対124のわずか4票差の反対多数で否決された。

与党のほか日本保守党、一部無所属議員らが反対に回ったことでギリギリ否決されたが、反対討論では、自民党の官僚出身議員から、官僚を呼んだことに関して関氏に猛省を促す言葉が飛び出し、身内からも関氏に厳しい目が注がれた。 与党から反対討論に立ったのは、旧自治省（現・総務省）出身の自民党の古賀友一郎議員（59）。 古賀氏は、反対する理由として「まず関大臣には、引き続き国会の場に出席いただき、ご自身の説明責任をしっかり果たしていただき、反省すべきは反省し、職務を通じて信頼を回復していただく必要がある」と述べた。

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関氏は19日の国会答弁で、2024年3月と6月に開いた政治資金パーティーで2回、省庁の担当者に行政説明を依頼したと述べ、この場でも20日午前の会見でも「それ以外の会合はない」と述べていたが、20日夜になって、急きょ取材対応し、同年に別に3回の会合を開いており、回数は計5回になることを明かした。 これに対し、野党は「（国会での）虚偽答弁」と厳しく批判し、今回の問責提出の一因となっている。 古賀氏は会合の回数について「なぜ訂正をを要するに至ったのか、広く国民に十分に納得いただけるよう。