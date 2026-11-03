自律走行車内の性行為防止：バジリンスキー博士らが提唱する安全なモビリティ未来

2026年9月、バジリンスキー氏ら学者チームが自律走行車内での性行為防止策をテーマにワークショップを開催。高齢者や障害者にも配慮した安全で信頼される公共交通システムの実現に向けた議論が行われた。

2026年9月、 バジリンスキー 氏はシステム工学、コンピューターサイエンス、心理学、観光学を専門とする学者仲間たちと協力し、業界向けのワークショップを開催した。この会議の主要な議題は、「どうすれば自動運転車内での性行為を防げるか」という具体的な課題設定にあった。研究者たちは、この問題を 自律走行車 両が将来担うことになる共同空間としての役割を「ストレステスト」する重要な機会であると位置づけている。車内は日々の社会規範が実践される場となるため、このような極端なシナリオを検討することは、モビリティの未来を気にかけるすべての人々にとって不可欠である。

バジリンスキー氏と同事業の参加者らが防止策に焦点を当てる理由が、単に研究者たちが堅物だからというだけではない。共同主催者の一人でありエンジニアリング心理学者のアレクサンドロス・ルーヒツァス氏は、自らを「親や高齢者の側に立っている」と説明し、「俗に言うイケてるタイプの人間ではありません」と謙虚に認めている。彼の主要な関心事は、自動運転によるモビリティが一般の人々に受け入れられ、信頼されるようになることにある。高齢者、子ども、障害のある人々にとって、この技術は大きな恩恵をもたらす可能性があるからだ。彼らは移動に困難を抱えやすく、クルマでの移動のほうが速く、ときには欠かせない場所で生活している。

Also read “乙女のためのすべて”が集まる池袋の大型イベント『アニメイトガールズフェスティバル2026』出展ステージ全14ステージを11月7日（土）・8日（日）にABEMAで独占無料生中継決定！

自律走行技術の展開は、いずれ個人向けのタクシーサービスという枠組みを超えていくと予想されている。将来的には、あらゆる人が安全かつ快適に移動できるべき公共交通の領域へとその範囲を拡げていくだろう。ルーヒツァス氏は、自動運転が「公平で、真面目で、社会性を重んじるものだと見なされてほしい」と明確に述べ、社会全体の倫理観や規範がこの技術の受容においていかに重要であるかを強調している。これは単なる移動手段の革新ではなく、社会構造そのものに対する新たな期待を示すものでもある。

この議論の背景には、技術がどのような社会文化的な文脈で受け入れられるかという深い懸念が存在する。自律走行車内が閉鎖されたプライベート空間として機能する場合、従来の公道や公共スペースでは見られない行動が生まれる可能性があり、それが社会全体に与える影響を懸念する声が上がっている。特に、テクノロジーの進歩が人間の行動制限をどのように再定義するか、そしてそれが市民の安全感にどう影響するかという点が、今回のワークショップで深く掘り下げられた核心的なテーマであった。学者たちは、単に物理的な防止策を考えるだけでなく、心理的・社会的なメカニズムを理解しようとしている。

Advertisement

ルーヒツァス氏が最も強く懸念しているのは、自動運転技術が特定のサブカルチャーや行動パターンによって乗っ取られてしまうリスクである。彼が目指しているのは、パーティ好きやドラッグユーザー、あるいは快楽主義的な人々によって車両が支配される事態の回避だ。特に、彼の故郷であるギリシャの一部の島々には、そのような快楽主義的な文化が根付いているため、この懸念はより現実的なものとして捉えられている。技術が中立であることは幻想であり、使用者の文化や倫理観が技術の利用形態を形作るという認識が、今回の研究の基盤にある。

この懸念を具体化するために引用された事例として、ルーヒツァス氏は「ミニバンを使って性的な行為をするフェイクドキュメンタリー『Bang Bus』って知ってますか」と問いかけた。そして、「ああいうのは困るんです」と簡潔にその問題性を指摘した。これは単なるジョークではなく、自律走行車がどのような文脈で利用されるかについての警告であり、技術開発者が社会規範を無視してはならないことを示す象徴的な発言である。これらの議論を通じて、モビリティの未来は単に速度や効率性の向上だけでなく、多様なユーザー層の安心と尊厳を守るための設計が不可欠であるという結論に至っている。