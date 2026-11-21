ジュネーブで開かれた自律型致死兵器システム(LAWS)に関する国連会合で、各国は米露を含む体制での協議継続に合意した。実効性あるルール策定へ2年間の検討期間が設定され、今後は国際人道法の適用Detailsが焦点となる。

スイス・ ジュネーブ において、攻撃目標を人間の関与なく人工知能（AI）が決定する「 自律型致死兵器システム （ LAWS ）」の規制を巡る国際会合が開催され、各国は協議の継続について合意 reached。これは、戦場におけるAI兵器の本格的な普及が現実的な脅威として認識されつつあるためである。しかし、規制の具体的な方向性を巡って各国の立場が対立しており、実効性のある国際ルールを今後整備できるかどうかについては不透明な状態が続いている。

国連次長が2年間の協議継続を評価

国連軍縮部門のトップである中満泉事務次長は、21日にジュネーブで行われた議論の終了後、記者団に対し、各国がLAWSに関する協議を今後2年間継続することで一致したことを「重要な成果であり、新たな取り組みの出発点となる」と評価した。この決定により、緊迫した議論の中で外交的な合意形成が可能となった。中満氏はまた、多くの交渉と合意形成が必要であると指摘し、今すぐに取り組みを始めるべきだと強調した。この2年間の期間中に、各国は具体的な規制枠組みの構築に向けた議論を深めることになる。

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ガザ・リビアでのAI兵器使用の懸念

LAWSへの懸念が高まっている背景には、既に現地でAIを搭載した兵器が使用されているとの報告がある。イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザでの戦闘において、AIが周囲の標的を識別して警告するシステムを搭載した装甲車を投入したとされる。また、北アフリカのリビアの内戦でも、AIによって標的を追尾攻撃する小型の無人機（ドローン）が使用されたとの疑いが出ている。AI兵器に対する具体的なルールが整備されないまま、LAWSの開発や使用が進むことへの警戒感が国際社会全体に広がっている。

核兵器禁止条約のような状況回避へ

会合では、米国やロシアを除外した有志国だけで新たな条約を作る案も浮上したが、これは回避される方向となった。欧州のある外交官は、対立が続き議論が打ち切られてしまうのではないかと何度も感じたことを振り返っている。各国から出た指摘は、米露などの核保有国が参加しない「核兵器禁止条約」のような状況は避けるべきだということだった。日本も主要国が参加する枠組みが不可欠だと主張し、最終的に米露も含む形で対話を続けることでまとまった。実効性を担保するためには、主要な軍事大国を含めた国際的な合意が不可欠との認識が共有された。

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課題の先送りと今後の専門家会議

今回、規制の内容そのものには踏み込めず、課題の多くは先送りされた色彩が濃厚である。今後は、各国の専門家らで構成されるグループが設置され、LAWSに対する国際人道法の適用の詳細などについて協議する予定だ。この専門家グループの作業が、将来の法的枠組みの基盤となる重要な段階となる。実効性のある規制を構築するには、技術の急速な進化に対応するための柔軟な議論と、政治的な意志の維持が不可欠である。

実効性あるルール整備へ向けた道筋

中満事務次長の指摘通り、交渉と合意形成のプロセスには時間と努力が要る。AI兵器の利用が拡大する中で、人間による最終的な統制をどのように確保するかという課題は、国際的な安全保障上の最重要事項の一つとなっている。ジュネーブでの合意は、この複雑な問題に対する最初のステップに過ぎないが、対話のチャンネルを開いた意義は大きい。今後は、専門家レベルでの具体的な議論が進展し、それを基にした各国間の政治的合意形成へと繋がるかどうかが注目される。2年間の協議期間を通じて、LAWSに関する国際的な規範が確立されるかどうかが試されることになる。