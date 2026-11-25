政府は27日、日本の自動車産業の発展を支えてきた「ガレージ文化」に光を当てようと、トヨタ自動車やホンダなど国内自動車大手8社を集めた「車のアトリエフォーラム」の初会合を経済産業省で開く。車検や修理に加え、カスタマイズ（改造）やレストア（修…

政府は27日、日本の自動車産業の発展を支えてきた「ガレージ文化」に光を当てようと、トヨタ自動車やホンダなど国内自動車大手8社を集めた「車のアトリエフォーラム」の初会合を経済産業省で開く。

車検や修理に加え、カスタマイズ（改造）やレストア（修復）を手掛ける自動車整備士の技術や創造性が広く社会で評価される機会を設け、整備士の働きがいの向上や整備業界の収益源の多様化につなげる狙いがある。 自動車産業を陰で支える人材 自動車産業は関連産業を含め約550万人が従事する国内最大の基幹産業だ。 ホンダ創業者の本田宗一郎氏は自動車修理工場で技術を磨き、スズキ創業者の鈴木道雄氏は織機の製造から事業を起こした。 近年は車の安全を支える整備士の人材不足が深刻化している。

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構想を推進する加藤康子内閣官房参与は24日、取材に対し、令和5年に発覚した中古車販売大手の旧ビッグモーターによる保険金不正請求問題で整備業界のイメージが悪化し、若い整備士が意欲を失いかけた時期に、講演などを通じて励ましてきた経緯を明かした。 加藤氏は「まさしくガレージ文化は本当に大切だ。 ガレージからいろいろなものが生まれる」と語った。 車を知り尽くした整備士が自らの知恵で車の性能を高めるなど、現場で才能や能力を存分に発揮できる環境を整える必要性を強調した。

改造車の祭典に30万人 若者の車離れが指摘される一方、個性豊かな改造車が一堂に会する国内最大規模のカスタムカーショー「東京オートサロン」には3日間で約30万人が訪れる。 加藤氏は「自動車離れといわれるが、好きな人は好きだ」と述べた。 改造車に対する根強い需要に着目し、整備士の技術や創造性が広く認知され、カスタムカーの販売などにもつながる仕組みづくりを目指す。 車のアトリエフォーラムでは、毎年1月に開かれる東京オートサロンや、富士スピードウェイ（静岡県小山町）で毎年5月に開かれる24時間耐久レースとの連携を検討する。

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整備事業者や専門学校が手掛けたカスタム車やレストア車を展示し、来場者による人気投票やコンテストを実施する案がある。 関係法令や保安基準の順守を前提に、先進的な取り組みを進める整備事業者の事例集を作成し、全国に展開する。 整備士を養成する専門学校との連携や、地域でのコンテスト開催などに対する費用の一部支援も検討する。 中期的には、各地に「車のアトリエ」が誕生するよう必要な支援策を練る。

フォーラムの顧問は加藤氏が務める。 トヨタ、ホンダ、スズキ、SUBARU（スバル）、ダイハツ工業、日産自動車、マツダ、三菱自動車の8社に加え、オートバックスセブンやイエローハット、自動車整備士の養成施設の関係団体などが参加する。 国土交通省が後援する。 （奥原慎平）