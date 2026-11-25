事業創造ファームの株式会社dotDは、2026年11月26日（木）から27日（金）の2日間、東京ビッグサイトで開催される「ケミカルマテリアル Japan 2026」に出展する。

「ケミカルマテリアル Japan 2026」は、株式会社化学工業日報社が主催する展示会だ。 会期は2026年11月26日（木）～27日（金）の10:00～17:00。 会場は東京ビッグサイト南展示棟ホール1・2（東京都江東区有明3-11-1）。

ドットディーのブース番号はM-01（南展示棟ホール1）となっている。

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「dotD CMP Navigator」は、製品に含まれる化学物質の情報を取引先間で伝達・管理するアプリで、ケムシェルパ等との相互運用に対応している。 経済産業省・NEDOの補助事業として採択されている。

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「dotD CFP Calculator」は、欧州電池規則に対応し、蓄電池のCFPをサプライチェーン各社の連携によって算定するアプリだ。 エービーティーシー（ABtC）のアプリケーション認証を取得済みで、経済産業省・GIOの補助事業として4期連続採択されている。 ■ 統合アプリを初公開 今回の展示会では、これら3つのアプリを1つに統合した「統合アプリ」を初めて公開する。 共通のIDでログインし、同じ画面と操作性のまま必要な機能を選んで使えるのが特長だ。

データ連携基盤であるウラノス・エコシステム（ODS）との連携にも対応している。 ブースでは実際の操作画面をデモで確認できる。