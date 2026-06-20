自分を縛り付けているのは自分自身

自分を縛り付けているのは自分自身ということがわかってきました。しかし釘を溶かすことは、当時の私にはまだ自分だけの力ではできませんでした。信頼している人、いちばん愛されたい人の力が必要でした。

少しずつ自分を縛り付けているのは 自分自身 ということがわかってきました。 しかし釘を 溶かす ことは、当時の私にはまだ自分だけの力ではできませんでした。 信頼している人、いちばん愛されたい人の力が必要でした。

もしかしたら多くの人は、この作業を幼少期に家族にやってもらっているのではないのかなと思っています。 たとえば学校などの外の世界で、レッテルや固定概念といった釘を打たれてしまっても、家族が自分を信じてくれれば溶かすことができる気がします。 さらに子どもの頃だったら頭も心も柔らかいから、釘は比較的簡単に溶けるかもしれない…。 こうして周囲に打ち込まれた窮屈な釘を溶かすことができることを経験できた子は、大人になってもし釘が刺さってしまったとしても、その経験を糧に自分一人の力で溶かしていけるのではないか。

でも、もしその経験がないままに大人になってしまったら…その人は、1人ではなかなか溶かすことができない。 というよりも、そもそも溶かせるということすら知らず、ただただ耐え、新たな釘は増える一方で、どんどん生きづらくなっていく。 しかも大人になると心も固まってしまうから、釘はガチガチに固まってしまう…。 そんな風に私は思っています





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