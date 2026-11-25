株式会社smileline・「歯の本数と食べる楽しみ」に関する意識調査のアンケート

■自分の歯、理想は「28本以上」？ 55.0％が希望する一方、15.6％は「本数にこだわらない」今回の調査では、自分の歯を「28本以上残したい」と回答した人が55.0％と、半数以上を占めました。 また、「20〜27本」と回答した人も23.6％に上り、自分の歯を何本残したいかという問いから、将来の歯の健康に対する意識の違いが見えてきました。

「28本以上」と回答した割合は、男性が50.2％だったのに対し、女性は60.6％と、女性が上回りました。 一方、「本数にはこだわらない」と回答した割合は、男性が19.0％、女性が11.7％となり、男性のほうが高い結果となりました。 自分の歯を何本残したいかという意識には、男女で違いが見られるようです。 しかし、将来も自分の歯で食事や会話を楽しむためには、希望する本数を考えるだけでなく、今ある歯を守ることも欠かせません。

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定期的な歯科検診や日々のセルフケアを通じて、歯を失うリスクを減らす意識を持つことが大切です。10〜19本： 男性 17人／女性 6人※端数処理の関係で、合計が100%にならない場合があります。 最も多かった回答は「好きなものを食べたい」で、66.6％に上りました。 自分の歯を残すことに対して、多くの人が日々の食事の楽しみを重視していることがわかりました。 歯は、単に食べ物を噛むためだけのものではありません。

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好きな料理を味わい、食べたいものを自由に選ぶことは、毎日の生活の満足度にもつながります。 男女別に見ると、「好きなものを食べたい」と回答した割合は男性が60.6％、女性が73.6％となり、女性が男性を13.0ポイント上回りました。 今回の調査からは、自分の歯を残すことで、好きなものを食べる楽しみを維持したいと考える人が多いことがわかりました。 また、男性では食事の制限を避けたいという意識も比較的高く、歯を残すことに期待する内容に男女差が見られました。

また、自由回答では、「変わらない日常を送りたい」「見た目を悪くしたくない」といった声が寄せられました。 歯を残すことは、食事を楽しむだけでなく、これまでどおりの生活や見た目を維持することにもつながっているようです。 男性 269人／女性 231人 中家族や友人と食事を楽しみたい ：男性 14人／女性11人