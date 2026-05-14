自分で武器を鍛えるアクションRPG

本作では、設計図や素材、パーツを組み合わせて、自分で武器を鍛えていきます。この工程があることで、武器作りにしっかりとした手触りが生まれ、メニュー画面で素材を選んで終わりではなく、自分の手で金属を打ち、形を整え、一本の武器として仕上げていく。

多くの アクションRPG では、武器は敵からドロップしたり、宝箱から入手したりするものです。 しかし本作では、 設計図 や素材、 パーツ を組み合わせて、自分で武器を鍛えていきます。 どこを叩くのか、どれくらいの強さで叩くのか、叩く際の角度などを考えながら、 設計図 に近い形へと仕上げていく必要があります。

この設計図の形も、選んだパーツによって変化します。 攻撃力の高い複雑なパーツを使ったり、リーチを伸ばすために刀身や柄を長くしたりすると、そのぶん鍛造の難易度も上がっていきます。 この工程があることで、武器作りにしっかりとした手触りが生まれ、メニュー画面で素材を選んで終わりではなく、自分の手で金属を打ち、形を整え、一本の武器として仕上げていく。 ミニゲームが上手くなれば、より性能の良い武器を作れるようになるため、自分自身の鍛冶職人としての腕が上がっていく感覚もあります。

主人公アランの攻撃はしっかりとした重量感があり、軽快にコンボをつなげて敵をなぎ倒していくというより、敵の動きを見極めて確実に一撃を差し込んでいくタイプ。 ボタン連打で押し切ろうとすると、雑魚敵相手でも簡単に返り討ちにされるので、ヒット＆アウェイが主体になります。 相性の悪い武器で挑めば、どれだけ慎重に立ち回っても苦戦します。 逆に、敵に合った武器を用意できていれば、一撃一撃のダメージがしっかりと通り、戦闘の手応えが大きく変わります





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武器鍛造 設計図 パーツ 攻撃力 コンボ

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