臨海副都心で最後のスタンプラリー 実物大ユニコーンガンダム立像のビジュアル完成で抽選会も

臨海副都心の6カ所を巡るスタンプラリーが最終開催。全スポットのスタンプを集めて実物大ユニコーンガンダム立像の絵を完成させると抽選券がもらえ、限定グッズが当たる抽選会に参加できる。週末には高校生による英語ガイドも実施中。2012年から続くTOKYOガンダムプロジェクトの締めくくりとなる。

臨海副都心の6カ所を巡る スタンプラリー が開催されている。 参加者は「 お台場 海浜公園駅構内」「水上バス乗り場」「台場駅構内」「潮風公園展望デッキ」「ダイバーシティ東京 プラザ2F ツーリストインフォメーション横」「ガンダムベース東京アネックス」の全スポットを訪れ、台紙にスタンプを重ね捺して 実物大ユニコーンガンダム 立像のビジュアルを完成させる。

所要時間は約1時間で、どのスポットからでもスタート可能。 各スポットには英語の説明も用意されており、海外からの観光客も気軽に参加できる。 スタンプが完成した台紙をダイバーシティ東京 プラザ2Fの「ガンダムベース東京アネックス」に持参すると抽選券がもらえ、同7Fの「ガンダムベース東京」で抽選会に参加できる。

賞品はA賞「RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム『ゴールドコーティング』」、B賞「実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス」、C賞「ユニコーンガンダム デストロイモードデザイン缶入り苺チョコクランチ」、D賞「ハロプラ ガンダムベース限定ハロ『ガンダムベースカラー』」となっている。 週末や祝日には、高校生が実物大ユニコーンガンダム立像周辺を訪れる外国人観光客に対し、オリジナル英語MAPを使いながらガンダムの説明や臨海副都心エリアの観光情報を英語で紹介する「English Guide」をダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場にて実施中だ。

このスタンプラリーは、「TOKYOガンダムプロジェクト」の最後の活動となる。 同プロジェクトは臨海副都心エリアの活性化と東京都のグローバル人材育成を目的として2012年から続いてきたが、2026年8月末に実物大ユニコーンガンダム立像の設置が終了するのに伴い、今回のラリーで活動を締めくくる





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スタンプラリー 実物大ユニコーンガンダム お台場 TOKYOガンダムプロジェクト 英語ガイド

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