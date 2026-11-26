【ヤマヒロのぴかッと金曜日】 １カ月ほど前のとある日曜日。となり町にある人気のパン屋さんで商品を選んでいたら、壁に『土曜日限定ピロシキ始めました。限定４０個！』の張り紙が…。ピロシキかぁ、そういえば長いこと食べてない。私の大好物の一つだが、...

１カ月ほど前のとある日曜日。 となり町にある人気のパン屋さんで商品を選んでいたら、壁に『土曜日限定ピロシキ始めました。 限定４０個！ 』の張り紙が…。

ピロシキかぁ、そういえば長いこと食べてない。 私の大好物の一つだが、数多あるパン屋さんでいまピロシキを販売している店は本当に少ないので限定販売のニュースに心が躍った。 こんなに惹かれるのは子供の頃初めて食べたピロシキの味が忘れられないからだ。 あの頃のテレビを見ていた関西人なら覚えているだろう。

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ロシア風ケーキや菓子と共に売り出された「パルピロ」と呼ばれる調理パン・ピロシキを初めて口にしたときの思い出が、今でもハッキリ脳裏によみがえる。