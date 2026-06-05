脱税理士スガワラくんラジオが初の公開収録 MB氏と小山竜央氏が特別ゲストとして登場

株式会社アナログPRは、経営エンタメラジオ『脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice』の初公開収録を6月25日に開催。ファッションアドバイザーMB氏とトップマーケター小山竜央氏をゲストに迎え、Z世代向けに経営・人生のヒントとネットワーキング機会を提供する。

株式会社アナログPRは、次世代リーダーを対象とした経営エンタメラジオ『脱・税理士スガワラくんの Future Leaders Voice 』の初の公開収録を、2026年6月25日（木）に東京都港区の青山タワービルで開催すると発表した。

本番組は、脱税理士キャラで知られる菅原由一と、若手起業家支援プラットフォームIMALUがタッグを組み、経営や人生のヒントを音声メディアを通じて提供するという新感覚のコンテンツだ。 今回の公開収録では、これまでスタジオ裏でしか聞くことのできなかったゲストの生の熱量や、リスナーと直接対話できる場を創出し、番組とファンとのつながりを一層深めることを狙いとしている。

番組はYouTubeチャンネルでも165万人以上の登録者を抱え、若年層から高い支持を得ているが、今回初めてのリアルイベントとして、参加者同士の交流を促すアフターセッションも同時に実施される。



今回のスペシャルゲストとして、ファッションアドバイザー兼作家のMB氏と、トップマーケターとして知られる小山竜央氏が新たに参加決定した。

MB氏はメンズファッション分野での論理的指導で第一人者と呼ばれ、累計発行部数200万部を超える書籍や、47万人以上のYouTube登録者を有するほか、有料メルマガ会員は12,000人、オンラインサロン会員は600人を超えている。 また、所属企業の年商は1億円を突破し、2016年にはまぐまぐメルマガ総合大賞で最優秀賞を受賞した実績がある。 彼の語る「学歴も才能もない凡人」から成功へ至る実践的な働き方やファッション術は、ビジネスパーソンの間で高い共感を呼んでいる。





一方、小山竜央氏は「マーケティング侍」ことトップマーケティングコンサルタントとして、集客特化型マーケティングに特化した実績を持つ。 指導・プロデュースしたYouTubeチャンネルの総登録者数は9,600万人を超え、年間売上は200億円規模に達する。 講演会やセミナーの累計参加者は40万人以上、指導した人数は5万人を超え、数千人の講師を輩出してきた。130社以上の企業顧問や、CMOとしての事業スケールアップ、M&A、IPO支援の経験も豊富である。

本イベントでは、単なる名刺交換に留まらず、番組制作という共通体験を通じて本音で語り合える濃密なネットワーク構築を目指す。 公開収録は16:05から17:30まで行われ、その後にはピッチ大会やディスカッションを交えたアフター交流会が設けられ、経営者・起業家・志高いZ世代のビジネスパーソンが集結し、新たなコラボレーションや事業機会の創出を強力にバックアップする場として機能する。





『Future Leaders Voice』は、メディアとWEB、オフラインを融合させたマーケティング戦略の実践例としても注目されており、扶桑社監修のFuture Leaders Hubがダイジェスト記事や動画で情報を拡散する予定だ。 今回の公開収録が成功すれば、経営教育の新しい形としての可能性が広がり、次世代リーダーの育成に寄与するだけでなく、参加者全員がリアルタイムで得たインサイトを自社や個人の成長に活かすことが期待される





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