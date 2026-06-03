脊髄梗塞を克服 「絶対に諦めない」

脊髄梗塞の患者が、リハビリの日々を振り返る

2024年6月2日、朝、目覚めて4時間後には完全に下半身麻痺となり、おへそから下は完全に動きませんでした。 妻や息子たちのお陰で前を向くことが出来ました。 動くところを探して、少しでも動いたら全集中をして小さな動きを少しずつ大きく動かす！24時間、その繰り返しでした。

月日が経ち、約二ヶ月でよちよち歩きが出来るようになりました。 そこからは更に動けるように、時間があればリハビリトレーニングに通いました。 絶対に諦めない！ 元には戻れないけど、出来ることを見つけて、動く場所をどんどん増やす！

脊髄梗塞は「指定難病」になっていない事を知り、今は「指定難病」になるように活動も始めました。 私は杖無しで歩いているので、障がい者手帳をまだもらえていません。 今は「ヘルプマーク」だけが支えです！ この「ヘルプマーク」の認知度も上がるように活動もしています。

神経が壊死しているので一生治らない病気です。 歩けているけど、足を前後に進める「継ぎ足（平均台を渡る動き)」が出来ず、目を閉じて両足を揃えて立つのも怖いです。 でも、今は実技研修会に行けるようになりました。 もちろん、一人ではありません！

たくさんのサポートを受けながら、下半身麻痺から立ち上がり、みんなに会えるようになりました





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