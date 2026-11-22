横浜高校の脇山魁音捕手が準々決勝で5打数4安打8打点の活躍を見せ、34回大会で大阪桐蔭山地大輔氏が達成した大会最多打点タイ記録を樹立した。

横浜高校 の 脇山魁音 捕手（2年）が、 準々決勝 の試合で5番DHとして出場し、5打数4安打8打点という圧倒的な成績を収めた。この活躍により、03年、34回大会で 大阪桐蔭高校 の 山地大輔 氏が記録した大会最多打点タイという歴史的な記録に並んだ。脇山は試合後、笑顔で「うれしい気持ちでいっぱいです」とその瞬間を振り返った。この記録は、長きにわたって他の選手が達成できていない高い壁であり、その価値は極めて大きい。

5番DHでの大暴れと得点の仕組み

試合の展開は初回から激しく動いた。1死満塁のチャンスを迎え、脇山は左前適時打を放ち2点先制に成功した。この早期の得点はチームに大きな勢いを与えた。1点ビハインドで迎えた4回にも、1死満塁の状況で死球を選び、押し出しで1点を奪った。この得点機は、相手の投球に対する柔軟な対応が見られた瞬間であった。

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5点リードで迎えた5回には、1死二、三塁の好機で中越えの適時二塁打を放ち2点を加えた。さらに7点リードで迎えた6回には、2点を返しおおも、2死二塁から中前適時打を打ち1点を追加した。このように、勝負強い打撃で着実に得点を積み上げた。

7回2死一塁の場面では、決定的な本塁打が生まれた。脇山は「取れる点は全て取ろうという気持ちで打席に入りました。ここで絶対に（点を）取り切ろうと思った結果がホームランになりました」と語った。高めの真っすぐを捉えると、打球はレフトスタンドへ吸い込まれ、2ラン本塁打となった。この一打が試合を決定づける大きな打撃となった。

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捕手からDHへの転向とチーム意識

脇山は今夏、2年生ながら正捕手として投手陣をリードし、甲子園でも全5試合で先発マスクを被った。最速157キロの右腕、織田翔希投手（3年）とバッテリーを組み、チームをけん引した。しかし、秋以降は同級生の阿部龍之介捕手（2年）に正捕手の座を渡す試合が多くなり、今大会は準々決勝から指名打者での出場に切り替わった。この変化を、脇山はどのように受け止めていたのだろうか。

脇山を変えたのは、バッテリーを組んだ織田翔希投手の言葉であった。今夏、捕手としてどうやって試合を作るべきかという基礎を教えてもらい、その中で「まずはチームだぞ」という教えが心に残っていた。阿部との正捕手争いでは、最初は悔しさや敵対心のような感情を持っていたが、やがて「もうチームが勝つしかない」と気持ちを切り替えた。この心境の変化が、彼のプレーに自信と安定感をもたらした。

村田浩明監督（40）の指導方針も、脇山の背中を押した。監督は「チームを組織として見た時に、仲間を敵対視してもチームが崩壊するだけ」と指摘し、技術だけでなく掃除やあいさつといった基本的な事項を徹底させた。脇山は、「もちろん捕手として試合に出たい。でも、今は守備が足りてないからバッターとしてやらせていただいている。バッターで貢献しよう」と自覚し、ライバルへの悔しさを胸に秘めて打撃に専念した。

捕手視点の打撃修正と今後の展望

脇山は前日の試合後、積極的に打撃を修正した。捕手というポジションならではの目線を活かし、球種を絞ることができるようになったという。その成果が現れ、6回には真っすぐを捉えて中前適時打を放った。捕手として球を追う視点を持つことで、打席での判断が鋭くなり、効果的な打撃につながっている。

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記録更新という快挙は、個人の努力だけでなく、チームメイトや指導陣との信頼関係の上に成り立っている。脇山の「チームが勝つしかない」という強い意志が、試合をリードする原動力となった。今後は、指名打者としての役割をさらに深化させ、チームの優勝に向けて貢献することが求められている。横浜高校の今後において、この記録がどのような意味を持つのか、注目が集まっている。