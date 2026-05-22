能登的戦力・24歳の能登嵩都投手が好投し、伊藤将司、下村海翔の活躍

能登の戦力として注目を集めている、24歳の能登嵩都投手が好投。伊藤将司、下村海翔など実戦復帰した選手たちが活躍した試合。

先発の 能登嵩都 投手（24）が好投。 伊藤将司 投手（30）が実戦復帰し無失点、 下村海翔 投手（24）のデビューは1失点だったが、待ちわびたファンの前で投げきった。 力んでたね。 やはり、お客さん、ファンの人たちが首を長くして待ってたデビューなんでね。

また、こんな緊張感のあるゲームやったんで。 やっぱり、シートバッティングや、そういうのが違うし。 彼にとってはいいスタート。1点取られたとかそういうのは関係ない。 今までリハビリで苦労したところではたない。1イニング投げきれたっていうところは、まず第一歩踏み込めたんじゃない？

スピードも出てたし。 将司はキレッキレや。 ヒット1本、先頭バッターに打たれたけど、あとはもうキレッキレやね。 久しぶりにストレート、インコースのいいボール投げてたし。

オバさんに足引っ張られたけど、やっぱり落ち着いて、しっかり投げしかったよ。 将司クラスになればね。 今日は今年一。 やっと能登らしい。

ヒットは5本かな？ 打たれたけど、フォアボール1個か。 ストライク先行で。 今日は藤田もいいリードしていたし。1発打たれたっていうのは、インコースにちょっと甘く入ったかもしれないけど、今日はもう、今年一のピッチングをしてくれたよ。 こういうピッチングを粘り強くしてくれれば、また、楽しみが増える





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能登嵩都 伊藤将司 下村海翔

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