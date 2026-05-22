Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

能登的戦力・24歳の能登嵩都投手が好投し、伊藤将司、下村海翔の活躍

野球 News

能登的戦力・24歳の能登嵩都投手が好投し、伊藤将司、下村海翔の活躍
能登嵩都伊藤将司下村海翔
📆5/22/2026 2:39 PM
📰nikkansports
24 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 23% · Publisher: 63%

能登の戦力として注目を集めている、24歳の能登嵩都投手が好投。伊藤将司、下村海翔など実戦復帰した選手たちが活躍した試合。

先発の 能登嵩都 投手（24）が好投。 伊藤将司 投手（30）が実戦復帰し無失点、 下村海翔 投手（24）のデビューは1失点だったが、待ちわびたファンの前で投げきった。 力んでたね。 やはり、お客さん、ファンの人たちが首を長くして待ってたデビューなんでね。

また、こんな緊張感のあるゲームやったんで。 やっぱり、シートバッティングや、そういうのが違うし。 彼にとってはいいスタート。1点取られたとかそういうのは関係ない。 今までリハビリで苦労したところではたない。1イニング投げきれたっていうところは、まず第一歩踏み込めたんじゃない？

スピードも出てたし。 将司はキレッキレや。 ヒット1本、先頭バッターに打たれたけど、あとはもうキレッキレやね。 久しぶりにストレート、インコースのいいボール投げてたし。

オバさんに足引っ張られたけど、やっぱり落ち着いて、しっかり投げしかったよ。 将司クラスになればね。 今日は今年一。 やっと能登らしい。

ヒットは5本かな？ 打たれたけど、フォアボール1個か。 ストライク先行で。 今日は藤田もいいリードしていたし。1発打たれたっていうのは、インコースにちょっと甘く入ったかもしれないけど、今日はもう、今年一のピッチングをしてくれたよ。 こういうピッチングを粘り強くしてくれれば、また、楽しみが増える

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nikkansports /  🏆 18. in JP

能登嵩都 伊藤将司 下村海翔

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

紫吹淳 芸能生活40周年のキスシーンに「ドキドキします。見逃さないで」相手役の伊原剛志も「楽しみ」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能紫吹淳 芸能生活40周年のキスシーンに「ドキドキします。見逃さないで」相手役の伊原剛志も「楽しみ」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）と俳優の伊原剛志（62）が21日、都内でミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（6月11～24…
Read more »

2場所連続優勝をかけた大関霧島が5月場所トップタイの10勝目 琴櫻が休場し2横綱・2大関がいないなか意地を見せる2場所連続優勝をかけた大関霧島が5月場所トップタイの10勝目 琴櫻が休場し2横綱・2大関がいないなか意地を見せる【画像】大関に再昇格し、家族とともに喜ぶ霧島 ◇大相撲 夏場所 (5月10～24日) 大関霧島が21...
Read more »

宇野昌磨さん＆本田真凜さん“しょまりん”アイスダンスチーム結成「オリンピック出場という目標を掲げ」 - スポニチ Sponichi Annex スポーツ宇野昌磨さん＆本田真凜さん“しょまりん”アイスダンスチーム結成「オリンピック出場という目標を掲げ」 - スポニチ Sponichi Annex スポーツプロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日、インスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成したこ…
Read more »

宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成 “しょまりん”で新たな挑戦「オリンピック出場という目標を掲げ」｜秋田魁新報電子版宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成 “しょまりん”で新たな挑戦「オリンピック出場という目標を掲げ」｜秋田魁新報電子版プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、それぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。オリンピック出場を目標に…
Read more »

スケート宇野さん復帰、五輪挑戦 本田さんとアイスダンスで - エキサイトニューススケート宇野さん復帰、五輪挑戦 本田さんとアイスダンスで - エキサイトニュースフィギュアスケートで引退していた男子の宇野昌磨さん（28）と女子の本田真凜さん（24）が22日、とも...
Read more »

宇野昌磨＆本田真凜が重大決断 「破局」乗り越えアイスダンスで現役復帰の舞台裏とは（1/3ページ）宇野昌磨＆本田真凜が重大決断 「破局」乗り越えアイスダンスで現役復帰の舞台裏とは（1/3ページ）フィギュアスケート男子の五輪2大会連続メダリストである宇野昌磨（28）とフィギュアスケート女子で2016年世界ジュニア選手権金メダリストの本田真凜（24）が2…
Read more »



Render Time: 2026-05-22 17:39:12