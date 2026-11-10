育成選手120号、投手再挑戦の初日を冷静に振り返る

創志学園出身の120号選手が投手復帰へ動き出す。藤川監督は独特のプランを明かし、選手は初日の練習を振り返りながら段階的なアプローチを重視する。

背番号120の選手は、朝から投手用の控室を積極的に利用し、投手陣と行動を共にした。この日はブルペンで投手陣と並んで20球の投球練習を行い、途中からは右打席に人を立たせる本格的なフォームでの投球練習へと移行した。最終的には再び投手席に戻り、捕手との 投内連係 などの調整に取り組んだ。

投手復帰への段階的アプローチ

長い1日の練習を終えた120号選手は、初日という状況について冷静に振り返った。選手自身は、どのような動きをしたらよいかと考えながらも、目の前のことに集中していくことが大切であると認識している。また、投球技術についてはまだ改善の余地があると考えており、無理をせず段階を踏んで進めていきたいという意向を示した。特別な身体的な疲れは感じていないようだが、夜には疲労がくるかもしれないと苦笑いしながら語った。

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この選手の背景には、創志学園のエース兼4番として活躍し、投手としてプロ入りして24年までに12勝を挙げた経験がある。昨秋には野手へ転向し、育成契約を結んだ。転向後はひたすらバットを振り、打球を追う日々を送ってきた。この1年間の野手としての経験は、選手にとってかけがえのない財産となっている。

創志学園出身選手の感覚の復元

120号選手は、高校時代を思い出すような感覚が戻ってきていると実感している。特にこの日のバッティングの感覚が非常に良かったと述べ、様々な感覚を思い出すことが重要だと考えている。表情からは、この1年間の取り組みに対する充実した様子がうかがえる。

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8日、驚きの投手再開プランを明かしたのは藤川監督である。監督は投打両方を近くでじっくりと見つめる視点を持っていた。全体で練習できる期間中に、投手の基盤をどこまで高められるかが鍵になると捉えており、野手部門と投手部門に分かれるケースがこれまでになかったという点に注目している。部門をうまく機能させながら、コーチ陣との連携を深めていきたいという考えを示した。

組織的な連携と今後の展望

藤川監督は、新しいプランの成功のためにコーチ陣との連携が不可欠であると考えている。野手と投手の両方の視点を持つ選手を育成することで、チーム全体の競争力を高めたいという意図がある。選手の復帰は単なる個人の努力だけでなく、組織としてのサポート体制が重要になる。

120号選手の取り組みは、プロ野球の育成システムにおいて新たな可能性を示すものとなり得る。投手としての基盤を固めながら、野手としての感覚も活かし、段階的にコンディションを整えていく姿勢が期待される。今後の練習動向や試合出場へのプロセスが注目される。