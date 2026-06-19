職種・職位と飲酒リスクの関連を初解明 経営・管理職などで高い傾向

全国の企業勤務者7500人を対象とした大規模調査で、飲酒リスクが職種や職位と関連していることが明らかになった。管理職や営業職など特定の職種でリスクが高く、企業は職種特性を考慮したアルコール対策が必要。

飲酒リスク と職業要因の関連を解明するため、九州大学都市研究センターの研究グループは三和酒類株式会社と共同で全国の企業勤務者7500名を対象に調査を実施しました。 AUDIT スコアを用いた分析の結果、 飲酒リスク は個人属性に加え、職種や職位と有意に関連していることが明らかとなりました。

具体的には、男性、若年層、高収入層でスコアが高く、職種別では経営・管理職、物流関係職、営業・マーケティング職で特に高い傾向が確認されました。 また、職位が上がるほどAUDITスコアが高くなる傾向を示し、管理職・経営者では8～14点のリスクレベルにある割合が他職位より顕著でした。 しかし、多重解析では職位の独立した影響は認められず、職種や業務内容、職場文化など複合的要因が関与する可能性が示唆されました。 これらの結果は、企業が健康経営を推進する上で、職種特性に応じたアルコール対策を策定する重要性を示しています。

職域における過度な飲酒は生活習慣病やメンタルヘルス問題、労働生産性の低下を招くリスクがあるため、従業員の健康管理と安全衛生を確保する観点から、職場環境に根ざした対策が求められています。 本研究は日本の企業勤務者を対象とした大規模調査として、職業関連要因と飲酒行動の関係を初めて詳細に検証した点に意義があります。 今後は、飲酒行動に影響する職場要因の具体的内容や、効果的な介入方法についてさらなる研究が必要です





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