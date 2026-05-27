職場の老朽化に関する意識調査：約4割が古さを気に、モチベーション低下も

職場の老朽化に関する調査結果を紹介。約4割が古さを意識し、特に水回りや内装の劣化が目立つ。老朽化がモチベーションや生産性に影響すると答えた人は25.4%に上る。転職時には約半数の人が職場環境を重視する傾向。

最近、職場の建物や設備の 老朽化 に関する 意識調査 が行われ、その結果が注目を集めている。 調査対象は全国の20代から50代の会社員で、有効回答数は1000人以上である。 調査によると、職場の古さや 老朽化 を意識したことがあると回答した人は全体の39.8%に上り、そのうち「頻繁に気になった」が9.9%、「たまに気になった」が29.9%という結果になった。

一方で、「あまり気にならなかった」が29.4%、「まったく気にならなかった」が30.8%と、約6割は特に気にしていないことも明らかになった。 このことから、職場環境に対する感度は人によって大きく異なることがうかがえる。 次に、具体的にどのような点に古さや老朽化を感じるのかについて尋ねたところ、最も多かったのは「トイレや給湯室などの水回り設備の劣化」で37.0%を占めた。 続いて「内装（床・壁・天井）の劣化」が35.1%、「外観・外壁の汚れやひび割れ」が34.1%、「空調設備の不具合（暑さ・寒さ・換気の悪さ）」が27.3%と、建物の基本的な機能に関する不満が上位に挙がっている。

これらの結果は、働く上での快適性や安全性に直結する部分であり、企業にとっては見直しの余地があるだろう。 さらに、老朽化が仕事へのモチベーションや生産性に影響したと感じたことがある人は全体の25.4%に達した。 その内訳は「大きく影響した」が4.0%、「やや影響した」が21.4%である。 影響の具体的な内容としては、「仕事への意欲が下がった」が37.2%で最も多く、次いで「安全面に不安を感じた」が32.8%、「集中力が続かなかった」が29.5%、「作業効率・生産性が下がった」が27.3%となった。

これらの数字は、職場環境の質が従業員のパフォーマンスに少なからず影響を与えることを示している。 一方、就職や転職先を選ぶ際に職場の建物や設備の状態を重視すると答えた人は48.0%に上り、そのうち「とても重視する」が8.2%、「やや重視する」が39.8%という結果になった。 逆に、「あまり重視しない」は35.0%、「まったく重視しない」は17.0%であり、約半数の人が職場環境を重要な判断基準の一つとして位置づけている。 この調査結果は、企業が人材確保や従業員満足度向上のために、オフィスの老朽化対策やリニューアルを検討する必要性を改めて示唆している。

また、働き方改革や生産性向上の観点からも、快適で安全な職場環境の整備は重要な課題であると言えるだろう





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