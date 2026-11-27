キリスト教徒となり、ピッチやSNSで信仰を公に示す著名選手が増えている。その広がりの背後には、より不穏なものがあるのだろうか。

一方、アーセナルでは、イングランド代表のブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケらを含む福音主義のキリスト教徒の選手たちが「バイブル・ブラザーズ」と呼ばれ、定期的に集まって聖書の一節について話し合っている。

同じような集まりは、EURO2024のイングランド代表チーム内にもあった。 この動きが選手の間で絶えず広がっていることを映す、前例のない光景も夏に見られた。 ワールドカップのイングランド対フランスの3位決定戦が終わると、サカ、エゼ、グエイら両チームの選手がピッチ上で自然発生的に輪になり、ともに祈ったのだ。 試合後のインタビュー以外では、SNSが選手たちのメッセージを伝える場となることも増えた。

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ドクは投稿に関連する聖書の一節を添え、サカは「#GodsPlan」というハッシュタグをよく使い、「God's Child」を自称する。 ユリエン・ティンバーは聖書の一節を謎めいた形で引用し、マドゥエケのInstagramのプロフィールには「イエス・キリストに従う者！ 」と記されている。 興味深いのは、サッカー界で広がるキリスト教信仰が、キリスト教徒の割合が急減した英国社会全体の動向とは異なることだ。