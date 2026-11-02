聖和学園の菊地、ドリブルに加えてパスと守備で違いを生み出す

聖和学園高校の菊地は、ともぞうサッカークラブジュニアユース出身の選手として、ドリブルに加えてパスや状況判断、守備で違いを出そうと努力を重ねている。全国ベスト8以上を目指す決意を示した。

聖和学園 高校の菊地は、栃木県の強豪街クラブである ともぞうサッカークラブ ジュニアユースの出身で、 宮城県 の強豪校である 聖和学園 に進学した選手だ。中学時代のチームはパスを中心にしたサッカーを展開していたが、菊地自身はその中でも ドリブル を得意としていた。

菊地は、聖和学園でドリブルをさらに磨きたいという思いから進学先を選んだと説明している。全国からドリブルに自信のある選手が集まるチームで、菊地は自分の強みをどこに求めるかを真剣に考えてきたという。

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ドリブルに加えて強みを広げる聖和学園の菊地

聖和学園に入学した菊地が最初に感じたのは、周囲の選手のドリブル技術が自分より上だったという現実だった。そこで違いを生み出せる場所を考えた結果、パスや状況判断、守備といった部分を伸ばす方向に切り替えたと語っている。

他のドリブラーたちとは異なる強みを伸ばすことに注力した結果、初速の速いドリブルでも相手との差を生み出せるようになったという。ドリブルという持ち味を手放さず、プレーの幅を広げた点が菊地の特徴といえる。

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その成長の過程では、身近にいた先輩の存在も大きかった。菊地は、現在は中部大学でプレーし、日本高校選抜の候補にも挙がる先輩のプレーを参考に努力を重ねてきた。

練習を一緒に重ねる中で、菊地はプレーをよく見て学ぶ姿勢を続けてきたという。特に参考にしたのは、ボールを収める場面やパスを出す場面、判断の部分、そして味方を生かす動きだった。

こうした日々の積み重ねを経て、菊地は先輩たちの代で全国高校サッカー選手権のメンバー入りを果たした。ドリブルを主な武器とする選手が、別の角度から自分の価値を示した点は、競争の激しいチームで役割を見いだす一つの例になる。

選手権メンバー入りで得た経験と課題

菊地は、去年の選手権でメンバー25番に入り、国立の舞台を歩けたことが自分にとって大きな経験だったと振り返った。その経験が、また聖和学園に戻ってきたいという思いにつながり、1年間を過ごしてきたという。

一方で菊地は、全国の舞台に立つと、このままでは通用しないという課題を感じているとも話している。そのため、ドリブルの部分だけでなく、相手の守備を崩す部分をさらに練習する必要があると認識している。

菊地が掲げる目標は、全国ベスト8以上に進出することだ。聖和学園はまだベスト8に進出した経験がなく、その壁を越えることが菊地にとって大きなテーマになっている。

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菊地の言葉からは、選手権のメンバー入りが単なる登録にとどまらず、次の目標に向けた原動力になっていることがうかがえる。国立の舞台を経験したことで、全国で戦うための具体的な課題が見えてきたとも受け取れる。

聖和学園での高校サッカー完遂へ向けた覚悟

菊地は、悔いが残らないように高校サッカーをやり切るという覚悟を示している。聖和学園の一員として全国の舞台に挑み、チームとして目標に近づくことを目指している。

菊地は、聖和学園としてまだ到達したことのないベスト8を目指して頑張りたいと力を込めた。その中心選手として、全国大会でも躍動する姿が期待される。

パスや状況判断、守備を伸ばすという選択は、攻撃の起点としての役割を担う上で、チームの戦い方に幅を与える要素になり得る。ドリブルの鋭さに加えて崩しの精度をどこまで高められるかが、今後の注目点になる。

ドリブルが得意な選手が多い環境で、自分の役割を見つけ直した菊地の歩みは、同じように競争の中で悩む高校生選手にとっても参考になる内容だ。全国ベスト8という目標に向けて、菊地がどのような成長を見せるかが注目される。